Cosplay Grand Tour di Riot Games, gran finale a Lucca Comics & Games

(Adnkronos) – La prima edizione del Cosplay Grand Tour organizzato da Riot Games si avvia verso il suo evento conclusivo, che si terrà nell’ambito dell’ultima giornata della 58ª edizione di Lucca Comics & Games, uno dei principali festival europei dedicati al gioco, fumetto, cinema e videogioco. La finale, prevista per domenica 3 novembre 2024, rappresenta l’ultimo appuntamento di un tour che ha attraversato diverse città italiane a partire da aprile, coinvolgendo i cosplayer e i fan dei personaggi dell’universo Riot Games. Le tappe precedenti, svoltesi in occasione di eventi di rilievo come Napoli COMICON, FalComics, Etna Comics e Riminicomix, hanno visto la partecipazione di cosplayer provenienti da tutto il paese, impegnati a competere in diverse categorie, tra cui quella per il miglior costume assoluto, che ha garantito ai vincitori l’accesso alla finalissima. In particolare, l’evento di Riminicomix, tenutosi a fine luglio, ha registrato la presenza di oltre 70.000 visitatori, con decine di partecipanti che si sono sfidati nell’interpretazione dei personaggi del tema “Anima Squad”. Il percorso verso la finalissima si concluderà a Lucca, dove i vincitori delle precedenti tappe si contenderanno il titolo di miglior cosplayer a tema Riot Games. I finalisti qualificati sono Giulia Lantieri (Jinx), Giulia Tantarelli (Caitlyn), Elisa Fioravanti (Sevika) e Michele Paulucci (Jayce). Prima della finale, anche a Lucca si terrà una competizione aperta al pubblico, con premi per le categorie miglior Interpretazione, miglior Armor/Prop, miglior Sartoriale, Premio Community e miglior Costume Assoluto, con riconoscimenti speciali offerti da Riot Games. La finale sarà trasmessa in live streaming sui canali Riot, preceduta da un recap delle tappe e la presentazione dei finalisti e dei loro costumi ispirati alla serie televisiva Arcane, basata su League of Legends. La giuria dell’evento sarà composta da tre cosplayer di fama: ellie.amber, makieraclea e misskuruta. L’evento sarà presentato dalla cosplayer professionista Icon Stitch, con la partecipazione di Taryn, figura di spicco del cosplay internazionale, e sarà supportato a livello organizzativo dal team CLIC (Community of League of Legends Italian Cosplayers). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)