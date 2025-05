DOOM: The Dark Ages – Il trailer di lancio

(Adnkronos) – Bethesda Softworks e lo sviluppatore id Software hanno rilasciato, per mezzo di una nota ufficiale, il trailer di lancio ufficiale per il loro imminente titolo, DOOM: The Dark Ages. Questo nuovo capitolo rappresenta il prequel degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal, e si preannuncia come un’epica narrazione che approfondisce la leggenda del DOOM Slayer. In questo terzo episodio della moderna incarnazione di DOOM, i giocatori vestiranno ancora una volta i panni del brutale DOOM Slayer, impegnato in una nuova e oscura crociata medievale contro le forze infernali. Il trailer offre un’anteprima dell’azione intensa e delle ambientazioni cupe che caratterizzeranno il gioco. Il trailer di lancio offre uno sguardo più approfondito alla narrazione e al gameplay che i fan possono aspettarsi. DOOM: The Dark Ages promette di espandere l’universo di DOOM con nuove meccaniche e una storia avvincente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)