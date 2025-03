EA Sports FC 25 collabora con J Balvin e altri artisti per i Vanity Kit

(Adnkronos) – EA Sports FC ha annunciato una nuova iniziativa che vede l’introduzione di ventidue esclusivi “vanity kit” in FC 25, disegnati in collaborazione con otto artisti musicali di fama internazionale, le cui tracce arricchiscono la pluripremiata colonna sonora del gioco. Non si tratta di una semplice operazione estetica, ma di una vera e propria fusione di identità. Ogni kit, infatti, è stato concepito per riflettere lo stile e il sound distintivo dell’artista che lo ha ispirato. Si passa dalle melodie solari e dalle influenze emozionali dei Good Neighbours, che hanno definito la creazione del loro kit come “surreale” data la loro passione di lunga data per i giochi EA Sports, all’impegno del produttore Alok, il cui kit è frutto della collaborazione con il movimento “The Future Is Ancestral”, dedicato alla celebrazione e conservazione della cultura musicale indigena. La diversità è un elemento chiave di questa collezione. L’artista portoricana Young Miko propone tre kit ispirati al suo iconico “XOXO International Tour”, disponibili in nero, rosa e azzurro, mentre i Justice, duo elettronico francese vincitore di un Grammy Award, celebrano la loro presenza nella colonna sonora con tre kit che sfoggiano il loro emblematico logo “Cross”. Anche la superstar nigeriana dell’afrobeat, Omah Lay, contribuisce con un kit ispirato al suo album di debutto “Boy Alone”, mentre il trio australiano RÜFÜS DU SOL, rinomato per la sua musica elettronica da dancefloor, offre tre kit caratterizzati dal nuovo logo “Sol”. Infine, il kit dell’artista messicano Natanael Cano rende omaggio alla sua città natale, Hermosillo Sonora, con le coordinate geografiche impresse sul retro. Un capitolo a parte merita la collaborazione con la superstar colombiana J Balvin. L’artista, la cui canzone “Gaga” è inclusa nella soundtrack di FC 25, ha creato quattro kit esclusivi, distribuiti ai bambini della sua città natale, Medellin, e resi disponibili in-game. Un gesto che sottolinea il profondo legame tra l’artista, la sua musica e le sue radici. L’iniziativa di EA Sports FC 25 non si limita quindi a fornire nuove opzioni estetiche per i giocatori, ma crea un ponte tra il mondo della musica e quello del calcio virtuale. La possibilità di equipaggiare la propria squadra in Football Ultimate Team con i kit degli artisti presenti nella colonna sonora, disponibili a partire dall’11 marzo, rappresenta un’opportunità unica per esprimere la propria passione per la musica anche sul campo da gioco digitale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)