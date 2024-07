Echo Spot è la nuova sveglia smart di Amazon con Alexa

(Adnkronos) – Amazon ha presentato Echo Spot, l'ultima aggiunta alla gamma di dispositivi Echo con integrazione Alexa. Echo Spot è una sveglia intelligente con un design nuovo e una vasta scelta di quadranti e colori. Ideato per il comodino, il dispositivo è dotato di un display a illuminazione graduale, che permette di impostare e visualizzare sveglie, l'ora, il meteo e i titoli dei brani in riproduzione. Inoltre, Echo Spot include un altoparlante direzionale per riprodurre suoni e musica. Echo Spot è disponibile nei colori nero, bianco e blu al prezzo di 94,99 euro. I clienti Prime possono usufruire di un prezzo scontato di 54,99 euro fino a Prime Day, ha annunciato oggi la compagnia. Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International, ha dichiarato che Echo Spot migliora l'esperienza del risveglio e del riposo grazie al suo design e alle numerose opzioni di personalizzazione. È possibile impostare sveglie con comandi vocali, scegliere suoni personalizzati e ottenere previsioni meteo con grafici illustrativi. Il display di Echo Spot può essere adattato all'estetica della camera da letto, con sei colorazioni disponibili e una varietà di quadranti. Durante la riproduzione musicale, il display mostra i titoli dei brani e permette di controllare la musica con comandi touch o vocali. L'altoparlante frontale è da 1,73" ed è possibile riprodurre musica, podcast e audiolibri da piattaforme come Amazon Music, Apple Music e Spotify. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)