Ecommerce HUB, Casaleggio: per l’IA serve strategia italiana

(Adnkronos) – Nel corso della decima edizione di Ecommerce HUB®, tenutasi il 4 ottobre presso il Giffoni Innovation Hub, Davide Casaleggio, CEO di Casaleggio Associati, ha sottolineato l’importanza di una strategia italiana ed europea legata all’Intelligenza Artificiale (IA). “Quello che abbiamo visto finora è una regolamentazione prematura che sta rallentando l’innovazione”, ha affermato Casaleggio. “Non è utile cercare di competere con OpenAI; è fondamentale investire nei nuovi spazi ancora non presidiati da grandi attori”. Il tema dell’Intelligenza Artificiale ha dominato la discussione durante l’intero evento, con la partecipazione di esperti del settore. Valentina Pontiggia, Direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano, ha evidenziato come l’IA abbia potenzialità ancora non completamente esplorate, anche nell’ambito del commercio elettronico. “L’IA può essere applicata in tutte le fasi del processo di acquisto, dalla promozione e gestione delle campagne marketing alla ricerca e presentazione dei prodotti, dalla logistica alla sicurezza nei pagamenti, fino alle attività di back-end”, ha dichiarato Pontiggia. “Questi sviluppi mirano a migliorare l’efficienza, personalizzare l’esperienza dell’utente e ottimizzare i processi aziendali”. “L’evento ha offerto uno spazio di confronto aperto sulle sfide future del commercio elettronico e del marketing online, con un focus particolare sull’importanza crescente dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza operativa e stimolare nuove opportunità di sviluppo – ha detto Valeria Fascione – È emersa con chiarezza la necessità di una visione strategica, sia a livello nazionale che europeo, per sfruttare appieno il potenziale dell’IA, un fattore chiave per rilanciare la competitività”

"Anche quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo di mettere a sistema le migliori competenze dei settori dell'ecommerce e del marketing online con la domanda di miglioramento delle professionalità collegate – spiega Alfonso Annunziata, co- founder e coordinatore dell'evento – ciò che è emerso è il dibattito che si sta sviluppando in questi mesi: Ecommerce HUB, nella consapevolezza del ruolo che questa tecnologia occuperà, ha fortemente voluto portare in Italia competenze sia in questo ambito che fuori da esso, per il miglioramento continuo dei professionisti". Ecommerce HUB, giunto al traguardo della decima edizione volge ora lo sguardo al futuro: "Stiamo puntando alla crescita strategica dell'evento, di pari passo con la crescita organica del settore del commercio elettronico – spiega Fabrizio Todisco, responsabile per l'espansione strategica – l'obiettivo è di creare una vera e propria settimana dedicata ai temi del settore".