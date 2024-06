eFootball Stagione 7, tutte le novità

(Adnkronos) – Con l'estate calcistica alle porte, Konami ha annunciato la nuova stagione di eFootball, intitolata "Season 7: King of the Continent". Questa stagione promette di offrire agli appassionati del celebre videogioco l'opportunità di vivere emozioni intense e ottenere importanti successi virtuali, grazie a una serie di campagne e oggetti in-game. Con l'avvio delle più prestigiose competizioni continentali per squadre nazionali, anche i giocatori di eFootball potranno partecipare a due nuove campagne in-game. Gli utenti saranno chiamati a scalare le classifiche dei campionati con i propri Dream Team, conquistando premi sempre più ambiti ad ogni turno superato. Inoltre, per celebrare i prossimi eventi calcistici internazionali, i giocatori di eFootball potranno ottenere carte speciali attraverso le loro performance nelle campagne. In palio ci sono quattro carte "Highlight: Francia" per la European Cup e cinque carte "Highlight: Argentina" per la American Cup. Inoltre, eFootball offrirà a tutti gli utenti una carta "Highlight: Francia" come bonus log-in durante la campagna. Gli appassionati di calcio potranno vincere premi reali grazie al canale ufficiale eFootball su X. Saranno messe in palio maglie da calcio autentiche, tra cui quella dell’Inghilterra autografata dall'ambasciatore di eFootball, Trent Alexander-Arnold, e una maglia della Germania firmata da tutta la squadra. Gli utenti potranno anche arricchire i loro Dream Team con una rosa completa di 11 giocatori delle nazionali di Argentina, Francia, Portogallo, Inghilterra, Brasile e Turchia. Accedendo al gioco ogni giorno, gli utenti potranno accumulare fino a 210.000 Exp, da utilizzare per migliorare le prestazioni dei propri team. La modalità Co-op di eFootball sarà poi potenziata con l'ultimo aggiornamento, permettendo agli utenti di sfidare l'IA e ridurre i tempi di attesa. Inoltre, sarà introdotto l'evento Co-op "United Team", dove i giocatori potranno unirsi ad altri utenti online per formare una squadra di tre persone e competere contro l'IA. Le ricompense in palio includono fino a tre programmi di allenamento delle abilità, 180.000 Exp e 180.000 GP. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)