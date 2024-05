Electrolux presenta nuove asciugatrici e lavatrici iperconnesse ed ecologiche

(Adnkronos) – Electrolux, brand svedese di elettrodomestici, ha presentato la sua nuova gamma smart hi-tech dedicata alla cura dei capi, che ha l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale e al contempo far durare più a lungo gli indumenti. Sul mercato italiano saranno introdotte Ie serie 600-700-800-900 per le lavatrici, 700-800 per le lavasciuga e 600-700-900 per le asciugatrici. Electrolux ha constato che in Europa ogni persona getta via mediamente oltre 6,5 kg di vestiti all’anno: la maggior parte (87%) finisce nell’inceneritore o in discarica: si tratta quindi di quasi 5 milioni di tonnellate di indumenti smaltiti annualmente nel nostro continente, e molte delle motivazioni sono legate alla cura del bucato. L'accumulo degli abiti, lo sbiadimento dei colori e il logorio dei tessuti rientrano tra i motivi principali di smaltimento, così come le macchie, in particolare sugli indumenti dei bambini. Si stima che alcuni indumenti vengano scartati dopo appena sette volte che sono stati indossati. Electrolux ha dichiarato che la funzione UltraQuick 59/49/39min consente la rimozione completa di oltre 50 macchie comuni, come ketchup, sughi e salse, il tutto a 30°C e con un ciclo della durata inferiore a un'ora. Questo risultato è ottenuto grazie a uno speciale sistema che premiscela e distribuisce in un modo uniforme il detersivo e l’ammorbidente prima che arrivino nel cestello. Disponibile sulle lavatrici Serie 800 e Serie 900 e sulle lavasciuga Serie 800, il programma UltraQuick può essere ottimizzato per i carichi misti giornalieri di cotone e sintetici, e può anche far risparmiare fino al 30% di energia. "Nel 2020, il consumo di tessuti in Europa ha avuto in media il quarto impatto più alto sull'ambiente e sui cambiamenti climatici dal punto di vista del ciclo di vita globale,” commenta Sarah Schaefer, Vice-President Sustainability Electrolux Group. "Prolungare la vita degli indumenti di soli nove mesi offre vantaggi significativi, ma noi vogliamo aiutare le persone ad andare oltre. Ci siamo dati l'obiettivo di raddoppiare la durata dei capi e la nostra nuova gamma di elettrodomestici smart e semplici da utilizzare è un utile passo in avanti verso questo traguardo". I nuovi modelli sono dotati di schermo DynamicDisplay disponibile per lavatrici, asciugatrici e lavasciuga, che consente una navigazione semplificata e offre una guida personalizzata. Attraverso questo display l’elettrodomestico fornisce pratici suggerimenti. Personalizzando le impostazioni, si può inoltre accedere rapidamente ai propri cicli di lavaggio preferiti. Un pannello di controllo dal design essenziale focalizza l'attenzione sulle funzioni e sulle caratteristiche che possono migliorare l'efficienza e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Tutte le funzioni sono inoltre accessibili e navigabili attraverso la nuova app Electrolux. Vengono infatti forniti i dati relativi ai consumi collegando l’elettrodomestico all'app. Questi ultimi lavorano insieme per orientare gli utenti verso scelte più efficienti e consapevoli. La nuova funzione SmartSelect di Electrolux guida in modo intuitivo gli utenti a risparmiare tempo, energia e acqua. Disponibile su alcuni modelli di lavatrici e asciugatrici della Serie 700-800-900, regola il ciclo in base alle esigenze. Per quanto riguarda le lavatrici, una volta selezionato il programma desiderato, SmartSelect fornisce un feedback, regola la durata e la temperatura per aiutare gli utenti a risparmiare tempo e risorse. Con un clic, dice Electrolux, SmartSelect può far risparmiare fino all'80% di energia, 50% di tempo e 20% di acqua. SmartSave è infine la nuova funzione presente sulle asciugatrici della Serie 900 che consente di scegliere tra un'asciugatura più rapida o un consumo energetico ridotto. "Secondo il nostro approccio scientifico e le valutazioni Life Cycle Assessments, fino all'85% dell'impatto climatico globale di un elettrodomestico, durante la sua vita, è generato quando è in uso", aggiunge Sarah Schaefer. "Vogliamo fare del nostro meglio per aiutare i consumatori a orientarsi sulle opzioni più valide per la cura dei loro capi utilizzando tecnologie e design intelligenti”. La nuova gamma di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga Electrolux sarà disponibile in tutta Europa a partire da giugno 2024. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)