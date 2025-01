Elon Musk contro l’alleanza tra Trump e OpenAI

(Adnkronos) – Elon Musk continua a manifestare il suo scetticismo verso OpenAI, cogliendo l’occasione per esprimere perplessità anche in merito al recente annuncio del progetto Stargate, un’iniziativa apparentemente positiva per l’amministrazione Trump. Musk, tramite un post sulla piattaforma X, ha messo in dubbio la solidità finanziaria del progetto, affermando che i fondi promessi non sarebbero realmente disponibili. Il progetto Stargate, presentato alla Casa Bianca, prevede un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari da parte di Softbank, OpenAI, Oracle e MGX, con un impegno a raggiungere i 500 miliardi nei prossimi quattro anni per la realizzazione di una rete di data center per l’intelligenza artificiale. Musk, tuttavia, ha sollevato dubbi sulla capacità di Softbank di onorare l’impegno, sostenendo, citando fonti attendibili, che la società giapponese disporrebbe di meno di 10 miliardi di dollari di liquidità. Si ipotizza che il CEO di Softbank, Masayoshi Son, stia cercando di raccogliere capitali, forse in collaborazione con Sam Altman di OpenAI, per finanziare un progetto nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale. Le dichiarazioni di Musk si inseriscono in un contesto di rapporti tesi con OpenAI, caratterizzato da una disputa legale in corso e da frequenti attacchi pubblici. Musk accusa l’azienda creatrice di ChatGPT di perseguire una strategia di sviluppo dell’intelligenza artificiale potenzialmente pericolosa, mentre OpenAI respinge le critiche, considerandole pretestuose e strumentali. Altman, inizialmente, ha risposto alle provocazioni di Musk con toni concilianti, riconoscendone il ruolo di imprenditore visionario, ma in seguito ha assunto una posizione più decisa, sottolineando che gli interessi nazionali potrebbero non coincidere con quelli delle aziende di Musk. Il progetto Stargate, la cui costruzione è già iniziata in Texas, prevede la creazione di un’infrastruttura tecnologica avanzata su scala nazionale, con la possibile espansione ad altri siti negli Stati Uniti. Tra i partner tecnologici coinvolti figurano Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle e la stessa OpenAI. Altman, in un’intervista televisiva, ha evidenziato l’importanza dell’investimento e la sua portata, interpretandolo come un segnale della fiducia riposta nel progresso tecnologico da parte dei promotori dell’iniziativa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)