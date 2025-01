Esodo da TikTok a RedNote, e tutti studiano cinese su Duolingo

(Adnkronos) – Duolingo, la popolare piattaforma di apprendimento linguistico, ha riportato un aumento del 216% negli utenti statunitensi che imparano il cinese mandarino a seguito della migrazione da TikTok a Xiaohongshu. Questo incremento significativo coincide con il passaggio di molti utenti da TikTok, a seguito delle crescenti preoccupazioni sulla possibile messa al bando dell’app negli Stati Uniti, a Xiaohongshu (RedNote), un’app cinese di social media e shopping online. Xiaohongshu, noto anche come Little Red Book o RedNote, è una piattaforma cinese di social e-commerce che combina contenuti generati dagli utenti con lo shopping online. Lanciata nel 2013 inizialmente come una piattaforma per la condivisione di consigli per lo shopping all’estero, si è evoluta in un punto di riferimento per l’ispirazione lifestyle, le recensioni di prodotti e l’e-commerce diretto. Xiaohongshu è spesso definita come una combinazione di Pinterest, Instagram e Amazon. Simile a Instagram per l’aspetto visivo, funziona come un portale di e-commerce dove gli utenti possono sfogliare e acquistare prodotti direttamente sulla piattaforma. La sua base di utenti è composta principalmente da giovani donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in aree urbane e con un buon livello di reddito, interessate a consigli su bellezza, moda e lifestyle. Con l’avvicinarsi della possibile messa al bando di TikTok negli Stati Uniti, molti utenti americani si sono riversati su Xiaohongshu, considerata un’alternativa valida e un gesto di protesta contro il divieto. La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe pronunciarsi su una legge che impone a TikTok di separarsi dalla sua società madre cinese, ByteDance, entro il 19 gennaio, pena il divieto negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale. Xiaohongshu ha scalato le classifiche dell’App Store statunitense, diventando l’app di social networking più scaricata. L’hashtag #tiktokrefugee è diventato virale su Xiaohongshu, con oltre 160.000 post di utenti americani che si presentano e chiedono consigli su come utilizzare l’app, che chiamano “RedNote”. I download dell’app sono aumentati di oltre il 200% su base annua questa settimana. Oltre 700.000 nuovi utenti si sono iscritti a Xiaohongshu, e alcuni utenti cinesi hanno registrato tutorial in inglese o video di benvenuto per gli utenti americani. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)