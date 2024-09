Fairy Tail 2 svela nuovi dettagli di combattimento al Tokyo Game Show

(Adnkronos) – Durante il Tokyo Game Show 2024, Koei Tecmo e Gust hanno presentato ulteriori informazioni sul sistema di combattimento di Fairy Tail 2, l’atteso action RPG basato sul celebre franchise anime e manga. Un nuovo trailer ha offerto uno sguardo approfondito alle battaglie in tempo reale, mostrando come Natsu e i suoi compagni affronteranno l’Imperatore Spriggan Zeref e gli Spriggan 12. Il gioco, sequel diretto del titolo del 2020, promette combattimenti magici ancora più spettacolari e dinamici. Oltre alle loro iconiche mosse, i maghi di Fairy Tail potranno eseguire potenti attacchi combinati, come “Link Attacks” e “Unison Raid”, sfruttando velocità, precisione e sinergia per prevalere sui temibili avversari. Il trailer ha anche rivelato nuove meccaniche di progressione dei personaggi, consentendo ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco e sviluppare le abilità dei loro personaggi preferiti. Sarà inoltre possibile sbloccare storie inedite e approfondire la conoscenza dei protagonisti attraverso sequenze e interazioni originali. Ulteriori dettagli sul gioco sono stati condivisi durante il livestream “Koei Tecmo Live! at TGS 2024”, con la partecipazione dei doppiatori Tetsuya Kakihara (Natsu) e Sayaka Ohara (Erza), e del Producer Hiroshi Kataoka. Fairy Tail 2 sarà disponibile dal 13 dicembre 2024 su PS5, PS4, Nintendo Switch, e dal 12 dicembre 2024 su Windows PC tramite Steam. Il gioco includerà doppiaggio giapponese e testi in inglese e francese. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)