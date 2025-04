Fc 25 celebra la stagione calcistica con il Team of the Season

(Adnkronos) – Il 25 aprile segna l’inizio della celebrazione della stagione calcistica internazionale attraverso il lancio del Team of the Season (Tots) di Ea Sports Fc 25. L’iniziativa premia i giocatori che si sono distinti durante l’anno per le loro prestazioni eccezionali, offrendo agli appassionati la possibilità di rivivere i momenti salienti della stagione sia su Fc 25 sia su Fc Mobile Ultimate Team. La prima squadra Tots è disponibile da oggi fino al 2 maggio su Ea sports fc 25 e include i protagonisti dei campionati Ligue 1 McDonalds, Arkema Premiere Ligue ed Eredivisie. L’obiettivo è far rivivere ai fan le emozioni dei maggiori campionati attraverso la selezione dei migliori talenti maschili e femminili, con aggiornamenti settimanali dedicati ai diversi tornei. Ogni settimana sarà celebrato un campionato diverso, con i migliori atleti annunciati attraverso i canali ufficiali. Il calendario completo dell’iniziativa, che mette in risalto i giocatori più meritevoli a livello mondiale, è disponibile online. Il pubblico ha già avuto l’opportunità di votare i protagonisti del massimo campionato inglese, rivivendo alcune delle prestazioni più memorabili della stagione. Attualmente sono aperte anche le votazioni per i Tots della Bundesliga, offrendo ai fan ulteriori occasioni di partecipazione attiva. Per Fc Mobile, il Team of the Season sarà lanciato come evento in-game il 29 aprile, iniziando con i migliori talenti della Ligue 1 McDonalds, oltre alle Icone del gioco. A seguire, saranno proposti capitoli settimanali dedicati alla Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e molti altri campionati. La campagna si concluderà con la pubblicazione dell’Ultimate Tots, una selezione dei migliori oggetti Tots rilasciati durante tutta l’iniziativa, raccolti in un’unica squadra finale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)