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Fox compra Roku per 22 miliardi di dollari

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Fox ha annunciato l’acquisizione totale di Roku per un valore complessivo di 22 miliardi di dollari. La mossa punta a integrare verticalmente i contenuti multimediali del gruppo editoriale con la penetrazione infrastrutturale della tech company, nota per i suoi sistemi operativi televisivi e i dispositivi di streaming presenti in oltre 100 milioni di case a livello globale. L’accordo, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2027 previa approvazione delle autorità di regolamentazione statunitensi, mira a creare il terzo operatore televisivo negli Stati Uniti per quota di ascolto. 

L’unione delle forze comporterà una visibilità senza precedenti per le reti Fox e per il servizio gratuito Tubi direttamente sulle schermate domestiche dei dispositivi Roku. Nonostante l’operazione non preveda la chiusura del sistema verso un ecosistema proprietario ed escludente, i vertici aziendali hanno confermato che gli spazi promozionali principali sul software di Roku privilegeranno le proprietà Fox, con un’integrazione immediata, ad esempio, della sezione Fox Sports all’interno delle aree dedicate agli eventi sportivi. 

L’amministratore delegato di Fox, Lachlan Murdoch, ha definito l’operazione l’evoluzione naturale di una strategia di lungo periodo finalizzata a connettere il portafoglio di eventi live con la piattaforma di distribuzione più diffusa nel mercato americano. Da parte sua, il fondatore di Roku, Anthony Wood, manterrà la guida della divisione ed entrerà nel consiglio di amministrazione di Fox, garantendo la continuità di un modello aperto e compatibile con i partner commerciali terzi, bilanciando la promozione interna con la presenza dei servizi rivali già ospitati sul sistema. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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