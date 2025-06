Funko celebra il mese del Pride con i Pop! dedicati ai personaggi DC

(Adnkronos) – Giugno è universalmente riconosciuto come il Mese del Pride, un’occasione fondamentale per riaffermare l’importanza della lotta per i diritti LGBTQ+ e celebrare la diversità in tutte le sue forme. Per celebrare questa ricorrenza, Funko ha lanciato una speciale collezione di figure in vinile che farà la gioia di fan e collezionisti. Si tratta di quattro “Pride Pop!” dedicati ad alcuni degli iconici personaggi dell’universo DC Comics. La collezione include le versioni Pride di Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake. I nuovi Pride Pop! sono disponibili sullo store ufficiale. Questi personaggi sono riconosciuti come gay o bisessuali nella continuità ufficiale dei fumetti DC e, in alcuni casi, anche in altre produzioni legate al franchise. Un esempio emblematico è quello di Harley Quinn e Poison Ivy, che formano una coppia nella serie animata dedicata ad Harley, la cui quinta stagione ha debuttato la settimana scorsa. In occasione del Pride, entrambe sono protagoniste di una nuova edizione speciale dei Funko Pop, pensata per celebrare la loro relazione. La figura di Harley indossa un costume nei toni del rosa, viola e blu, un chiaro riferimento alla bandiera della bisessualità. Quella di Ivy, invece, porta calze con i colori della bandiera arcobaleno e sfoggia decorazioni Pride anche al posto delle consuete foglie che coprono gran parte del suo corpo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)