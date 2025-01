GeForce NOW, il nuovo anno inizia con 14 nuovi giochi e un’esperienza unica

(Adnkronos) – Il nuovo anno si apre all’insegna del gaming con GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA, che annuncia l’arrivo di ben 14 nuovi titoli nel mese di gennaio. Gli appassionati potranno godere di un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente direttamente dal cloud, senza la necessità di hardware potenti. Tra le novità più attese troviamo titoli come Builders of Egypt, Hyper Light Breaker e Sniper Elite: Resistance. Ma non è tutto: GeForce NOW continua ad ampliare il suo catalogo con giochi indie e AAA, offrendo un’ampia scelta per tutti i gusti. Il cloud gaming Nvidia consente di giocare ad un vastissimo lotto di titoli senza nessuna installazione e senza dover necessariamente acquistare un PC o una console di ultima generazione permettendoti di giocare sui dispositivi preferiti, sia a casa che in movimento.

Per celebrare l’inizio del nuovo anno e l’imminente CES 2025, NVIDIA ha creato un’esperienza virtuale unica all’interno di GeForce NOW. Gli utenti potranno partecipare a missioni di gioco e sbloccare ricompense esclusive, il tutto comodamente da casa propria. Inoltre, sarà possibile assistere al

keynote di apertura del CES direttamente dallo stadio virtuale, grazie alla tecnologia di streaming di ZENOS. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)