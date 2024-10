Gen Z e dating app: prima della chimica, la compatibilità emotiva

(Adnkronos) – Per la Generazione Z, l’amore non è solo una questione di sguardi e farfalle nello stomaco. I giovani di oggi, attenti alla cura di sé e consapevoli dell’importanza del benessere mentale, cercano relazioni più profonde e significative. Lo conferma il report “Future of Dating” di Tinder: per l’80% dei giovani tra i 18 e i 25 anni, la salute mentale è fondamentale quando si tratta di frequentare qualcuno. E non solo: quasi l’80% pretende che anche il partner condivida questa priorità. Insomma, prima ancora di pensare alla “chimica”, ci si interroga sulla compatibilità emotiva. “È in atto un vero e proprio cambiamento culturale”, spiega Vicente Balbastre, Senior Comms manager di Tinder per il Sud Europa. “I giovani desiderano connessioni autentiche, basate su valori condivisi e sulla crescita personale. Lavorare su se stessi, affrontare le proprie vulnerabilità e coltivare l’autostima sono considerati passaggi essenziali per attrarre un partner e costruire una relazione sana”. Del resto, chi non vorrebbe al proprio fianco una persona in grado di “ascoltare le proprie emozioni” e di “stabilire dei confini sani”? Come suggerisce lo psicoterapeuta Luca Mazzucchelli, collaboratore di Tinder in questa iniziativa, imparare a dire “no” quando serve, a comunicare con onestà e a prendersi cura di sé sono elementi cruciali per vivere relazioni appaganti. E se il passato bussa alla porta con qualche “sospeso” irrisolto? Mazzucchelli consiglia di non sottovalutare l’importanza di affrontare le proprie sfide emotive, magari con l’aiuto di un professionista. “Conoscere se stessi e accogliere la propria vulnerabilità”, aggiunge, “ci permette di creare legami più autentici e profondi”. Mazzucchelli non si limita a suggerire di “guardarsi dentro”. Infatti, ci ricorda anche l’importanza di “conoscere profondamente l’altro”, andando oltre la superficie e scoprendo sogni, paure e valori del potenziale partner. E poi, attenzione a non confondere l’autostima con la ricerca di approvazione: “Il tuo valore”, sottolinea lo psicoterapeuta, “non si basa sull’approvazione altrui. Impara a darti valore per quello che sei, senza dare le chiavi della tua felicità ai giudizi esterni”. Infine, un consiglio prezioso per chi tende a perdersi nelle relazioni: “Bilancia vita personale e relazioni. Non trascurare il tuo spazio personale e ritagliati del tempo per te stesso e i tuoi interessi, anche quando sei in una relazione”.

