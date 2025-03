Google acquisisce Wiz, colosso israeliano della cyber security

(Adnkronos) – Alphabet, società madre di Google, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Wiz, azienda leader nel settore della sicurezza informatica basata sul cloud. L’operazione, la più grande acquisizione mai realizzata da Alphabet, vedrà Wiz integrarsi nella divisione Google Cloud, rafforzando significativamente l’offerta di sicurezza dell’azienda nel mercato in rapida espansione del cloud computing. L’acquisizione rappresenta il culmine di un rinnovato interesse da parte di Alphabet per Wiz, dopo un primo tentativo fallito l’anno precedente a causa di preoccupazioni legate alla valutazione e potenziali ostacoli normativi. La nuova transazione supera in valore l’acquisizione di Motorola Mobility nel 2012 (12,5 miliardi di dollari), consolidando l’impegno di Alphabet nel settore della cybersecurity. Fondata in Israele, Wiz ha registrato una crescita esponenziale, affermandosi come partner di fiducia per aziende del calibro di Microsoft e Amazon, offrendo soluzioni avanzate per la protezione delle infrastrutture cloud. La sua valutazione, che ha raggiunto i 12 miliardi di dollari nel maggio 2024 e successivamente i 16 miliardi in un’offerta azionaria per i dipendenti, riflette il suo posizionamento strategico e il suo potenziale di crescita. L’integrazione di Wiz in Google Cloud è vista come un catalizzatore per l’innovazione. Come dichiarato da Assaf Rappaport, co-fondatore e CEO di Wiz, l’unione con Google Cloud permetterà all’azienda di “accelerare il ritmo dell’innovazione più rapidamente di quanto sarebbe stato possibile come entità indipendente”. Questa sinergia si tradurrà in un potenziamento delle capacità di Google Cloud di affrontare le sfide sempre più complesse della sicurezza informatica in ambiente cloud. Nonostante l’acquisizione, Alphabet ha sottolineato l’impegno a mantenere l’interoperabilità della piattaforma Wiz. I prodotti Wiz continueranno ad essere disponibili su piattaforme cloud concorrenti, tra cui Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Questa decisione strategica mira a mitigare potenziali preoccupazioni antitrust e a preservare la natura multi-cloud di Wiz, come ribadito dallo stesso Rappaport. Il Google Cloud Marketplace continuerà inoltre a proporre una gamma diversificata di servizi di sicurezza, complementari all’offerta di Wiz. L’operazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. Sebbene Alphabet e Wiz confidino in un esito positivo, l’acquisizione sarà attentamente esaminata, in particolare alla luce delle attuali indagini antitrust in corso negli Stati Uniti nei confronti delle grandi aziende tecnologiche, inclusa la stessa Google. L’acquisizione si inserisce in una strategia più ampia di Google, che negli ultimi anni ha acquisito diverse aziende specializzate in cybersecurity, tra cui Siemplify e Mandiant, per rafforzare la sicurezza della propria offerta cloud. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)