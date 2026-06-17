Google lancia Android 17 sui Pixel, tutte le novità

(Adnkronos) – Google ha dato il via al rilascio ufficiale di Android 17, partendo come di consueto dalla gamma di smartphone Pixel e anticipando la distribuzione da parte degli altri produttori partner prevista nel corso del 2026. La novità più evidente a livello di interfaccia è rappresentata dalle “Bolle”, finestre fluttuanti attivabili con una pressione prolungata che ottimizzano la gestione simultanea delle applicazioni. Questa soluzione, già parzialmente nota grazie ad alcune personalizzazioni proprietarie della concorrenza, diventa ora uno standard di sistema e introduce una barra dedicata nella parte inferiore dello schermo per agevolare l’esperienza d’uso su tablet e dispositivi pieghevoli.

Il pacchetto di aggiornamenti include strumenti mirati alla multimedialità e all’intrattenimento. La funzione Reazione allo schermo semplifica la creazione di contenuti per i social network, consentendo di registrare un video con la fotocamera frontale simultaneamente alla cattura dello schermo. Per gli appassionati di gaming, i dispositivi pieghevoli beneficiano ora di un’interfaccia sdoppiata che posiziona un gamepad virtuale nella metà inferiore del display, lasciando l’azione visiva in quella superiore. A questo si aggiunge una mappatura nativa dei controller estesa a tutti gli smartphone compatibili, oltre a un potenziamento generico dei sistemi di sicurezza e del parental control.

L’integrazione del Pixel Drop di giugno riserva opzioni esclusive per i telefoni di Mountain View, focalizzandosi principalmente sull’espansione dell’intelligenza artificiale generativa. L’applicazione Gemini accoglie il modello Omni per la generazione di contenuti video partendo da input testuali, affiancato da Lyria 3 per la creazione di tracce musicali. Sul fronte dei servizi e della connettività, il supporto a Quick Share si estende ai modelli Pixel 8A e 9A, la traduzione vocale delle chiamate debutta sul 10A e la funzione di gestione dei messaggi raggiunge quasi tutti i modelli a partire dal Pixel 6. Novità anche per Google Foto, le cui modifiche conversazionali arrivano ufficialmente in Italia e in altri principali mercati europei.

Non tutte le innovazioni presentate durante l’anteprima dell’Android Show trovano tuttavia spazio nel rilascio odierno. Le funzioni più complesse della suite Gemini Intelligence, tra cui lo strumento di trascrizione Rambler, i widget generativi e l’automazione avanzata delle attività, saranno introdotte gradualmente entro la fine dell’estate solo su una selezione di dispositivi top di gamma. Restano invece ancora prive di una finestra di lancio definita altre modifiche minori, come il rinnovamento grafico delle emoji e lo strumento per il benessere digitale denominato Pause Point.

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