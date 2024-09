Google Maps dichiara guerra alle recensioni false: che cosa cambia

(Adnkronos) – Google Maps sta prendendo misure severe contro le pagine aziendali che utilizzano recensioni false, evidenziando tali attività agli utenti. Le aziende che violano la politica di “Fake Engagement” di Google, come l’acquisto di recensioni o la pubblicazione di contenuti fuorvianti, saranno soggette a restrizioni. Queste includono la rimozione temporanea delle recensioni, il blocco di nuove recensioni o valutazioni e la visualizzazione di un messaggio di avviso sui profili che hanno avuto recensioni false eliminate. Le restrizioni sono state già introdotte nel Regno Unito all’inizio di quest’anno, ma un recente aggiornamento della pagina di supporto di Google suggerisce che saranno applicate a livello globale a breve. Al momento, tuttavia, solo gli utenti nel Regno Unito vedono gli avvisi sulle pagine aziendali. La politica di Google sui contenuti vietati e limitati stabilisce che i contributi a Maps “dovrebbero riflettere un’esperienza genuina in un luogo o in un’azienda”. Le pagine aziendali non sono autorizzate a visualizzare contenuti che non “rappresentano accuratamente la posizione o il prodotto in questione” o che sono stati incentivati offrendo ai recensori pagamenti, sconti o omaggi. Google Maps controllerà anche le recensioni che tentano di manipolare le valutazioni pubblicando da più account o utilizzando emulatori, sistemi operativi modificati o altri metodi che “imitano un coinvolgimento genuino”. Non è chiaro come Google determinerà con precisione quali recensioni violano queste regole, ma la minaccia di essere pubblicamente messi alla gogna potrebbe essere sufficiente a scoraggiare alcune aziende dal tentare di gonfiare artificialmente le proprie valutazioni. Il messaggio di avviso può anche aiutare gli utenti a evitare di visitare luoghi che Google ritiene inaffidabili, invece di vedere recensioni sospette scomparire senza spiegazioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)