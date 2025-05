Google modifica il logo per la prima volta in dieci anni

(Adnkronos) – Google ha recentemente introdotto una nuova versione del suo iconico logo “G”, apportando un aggiornamento visivo dopo quasi dieci anni. Il cambiamento è stato riscontrato nelle ultime versioni dell’app Google su dispositivi iOS e smartphone Pixel, dove è stata implementata una versione rivisitata del logo con una transizione sfumata tra i tradizionali colori rosso, giallo, verde e blu. L’ultima modifica significativa al logo risaliva al settembre 2015, quando l’azienda adottò un carattere sans-serif e introdusse per la prima volta la “G” multicolore che ha contraddistinto l’identità visiva del brand negli anni successivi. L’attuale aggiornamento, seppur meno radicale, rappresenta un’evoluzione coerente con l’approccio grafico adottato per altri prodotti recenti dell’azienda, come il logo di Gemini, caratterizzato anch’esso da un design con sfumature fluide tra i colori. Al momento, la nuova versione del logo sembra essere limitata a dispositivi selezionati, in particolare iOS e Pixel. Sui dispositivi Android di altri produttori e nella versione web, il logo “G” continua a presentare i tradizionali confini netti tra i colori. Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla diffusione o alla motivazione di questo aggiornamento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)