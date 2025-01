Google permetterà di controllare i Chromebook con movimenti della testa

(Adnkronos) – Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità per ChromeOS dedicate all’ambito educativo e all’accessibilità. Tra le più innovative spicca la possibilità di controllare il computer con i movimenti della testa e le espressioni facciali. La funzionalità, pensata per gli utenti con difficoltà motorie, era stata anticipata a dicembre e ora viene estesa a un maggior numero di Chromebook compatibili (Google consiglia almeno 8 GB di RAM). Non si tratta del primo passo di Google in questo campo. L’azienda aveva già sviluppato Project Gameface, uno strumento di accessibilità open-source basato sull’intelligenza artificiale per i giochi su Windows, disponibile anche per Android. Oltre a questo, Google ha anticipato l’arrivo di numerosi nuovi Chromebook per il 2025, con oltre 20 dispositivi previsti nelle linee Chromebook e Chromebook Plus. Questa stima include il Samsung Galaxy Chromebook Plus lanciato a ottobre, ma comprende anche il nuovo Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 da 14 pollici e altri modelli in arrivo. Accanto ai laptop per studenti e insegnanti, Google introduce anche “Class Tools”, un nuovo set di funzionalità per ChromeOS pensato per la didattica. Queste permettono ai docenti di controllare in tempo reale gli schermi degli studenti. Condividendo un codice di abbinamento, gli insegnanti potranno inviare contenuti direttamente sui Chromebook degli alunni, attivare sottotitoli o traduzioni in tempo reale, visualizzare a distanza gli schermi e condividere il lavoro di uno studente con l’intera classe. Infine, Google Classroom si integra con FigJam di Figma, consentendo ai docenti di assegnare lavagne online agli studenti per il brainstorming e il lavoro di gruppo. L’unione di FigJam con la possibilità per gli insegnanti di monitorare gli schermi degli studenti potrebbe rivelare chi contribuisce effettivamente al lavoro di gruppo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)