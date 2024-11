Grande successo per la finale della isybank University Master

(Adnkronos) – Nella vibrante cornice della Milan Games Week, si è conclusa la quinta edizione dell’isybank University Master, il più grande torneo nazionale universitario di videogiochi, che ha visto la partecipazione di studenti da numerose università italiane. L’evento, organizzato da 2WATCH e La Gazzetta dello Sport e supportato da isybank e Adecco, ha offerto una piattaforma di visibilità e crescita per il capitale umano nel campo del gaming. Durante l’evento, dodici concorrenti si sono dati battaglia nei quarti e nelle semifinali, culminando nella finale denominata “Torneo dei Campioni”. Quest’ultima ha visto emergere i vincitori nei giochi Clash Royale e Rocket League, dove Matteo Bruschetta e Ferdinando Mondello si sono rispettivamente aggiudicati i primi posti. I premi, incentrati sul sostegno alla formazione universitaria, riflettono l’impegno dell’evento nell’educare e nell’investire nelle future generazioni. L’evento non è stato solo una competizione, ma un vero e proprio spettacolo arricchito dalla presenza di figure amate come Antonella Arpa e Bryan Ronzani, che hanno condotto la serata, e i commenti tecnici di pro player e caster professionisti che hanno trasformato ogni match in un racconto appassionante. L’isybank University Master si conferma non solo come una competizione di alto livello nel panorama del gaming italiano, ma anche come un evento che promuove l’importanza dell’istruzione e del lavoro di squadra, sostenendo i talenti universitari nel loro percorso accademico e professionale. Gli organizzatori hanno già promesso che la prossima edizione porterà innovazioni e sorprese, puntando a un’ulteriore inclusione e facilitazione della partecipazione pubblica. La finale del 2024 ha quindi non solo celebrato i vincitori ma ha anche messo in luce il potenziale del gaming come forza culturale e sportiva, confermando il ruolo cruciale di eventi come l’isybank University Master nel definire il futuro dell’industria ludica e della formazione accademica in Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)