GTA+ in arrivo su Switch? Gli indizi online

(Adnkronos) – Un recente aggiornamento del sito web di Rockstar ha lasciato intendere che il servizio di abbonamento GTA+ potrebbe arrivare su Nintendo Switch, nonostante Grand Theft Auto Online non sia disponibile su questa piattaforma. Per un breve periodo Switch è apparso come piattaforma supportata per GTA+ sul sito di Rockstar, anche se ogni riferimento è stato successivamente rimosso. Attualmente, il servizio è disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S. L’eventuale arrivo di GTA+ su Switch sarebbe una sorpresa, dato che uno dei principali vantaggi dell’abbonamento è l’accesso a contenuti extra per GTA Online, che è parte di GTA V, un gioco non disponibile sul sistema di Nintendo. GTA+ è un servizio di abbonamento che fornisce ai giocatori vari vantaggi, tra cui contenuti esclusivi, denaro di gioco bonus, sconti speciali e l’accesso a eventi unici e oggetti esclusivi. Il costo di GTA+ in Europa è di 5,99 € al mese. Se GTA+ venisse lanciato su Switch, potrebbe offrire supporto a titoli Rockstar come LA Noire, Red Dead Redemption e GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, tutti già presenti sulla console. Il costo dell’abbonamento GTA+ è di 8 dollari al mese, senza opzioni annuali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)