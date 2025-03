GTC 2025: NVIDIA svela il futuro dell’AI

(Adnkronos) – NVIDIA ha annunciato il ritorno alla GTC 2025, che si terrà dal 17 al 21 marzo a San Jose, California. L’evento riunirà 25.000 partecipanti in presenza e 300.000 virtualmente, offrendo uno sguardo approfondito sulle tecnologie che stanno plasmando il futuro dell’AI. Il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, terrà il keynote martedì 18 marzo alle 10:00 PT dal SAP Center, concentrandosi sull’AI e sulle tecnologie di calcolo accelerato. Il keynote sarà trasmesso in diretta streaming e disponibile on demand su nvidia.com. “L’AI sta spingendo i limiti del possibile, trasformando i sogni di ieri nella realtà di oggi”, ha dichiarato Huang. “GTC riunisce i migliori scienziati, ingegneri, sviluppatori e creatori per immaginare e costruire un futuro migliore. Venite a vedere in anteprima i nuovi progressi nel calcolo NVIDIA e le scoperte in AI, robotica, scienza e arte che trasformeranno le industrie e la società”. GTC 2025 vedrà la partecipazione di aziende leader, startup innovative e menti accademiche per esplorare l’impatto trasformativo dell’AI in vari settori. Con oltre 1.000 sessioni, 2.000 relatori e quasi 400 espositori, la conferenza mostrerà come le piattaforme AI e di calcolo accelerato di NVIDIA affrontano le sfide globali, dalla ricerca climatica all’assistenza sanitaria, dalla cybersecurity alla robotica umanoide e ai veicoli autonomi.

Quantum Day: il futuro del calcolo quantistico



NVIDIA ospiterà inoltre il suo primo Quantum Day al GTC il 20 marzo, riunendo la comunità globale del calcolo quantistico e le figure chiave del settore. Un panel con Huang e leader del settore discuterà lo stato attuale e il futuro del calcolo quantistico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)