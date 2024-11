Halo 2: la demo E3 2003 risorge dalle ceneri grazie ai fan

(Adnkronos) – Xbox Game Studios e Halo Studios hanno annunciato l’arrivo della leggendaria demo di Halo 2 mostrata nel 2003 allE3, celebre fiera di Los Angeles dedicata ai videogiochi, un contenuto rimasto per anni sepolto negli archivi e mai incluso nella versione finale del gioco. L’incredibile sorpresa, disponibile dal 9 novembre come mod gratuita per la versione PC di Halo: The Master Chief Collection (su Steam), è un regalo per i fan in occasione del 20° anniversario del titolo che ha segnato un’epoca. “La reazione alla demo all’E3 fu elettrizzante,” ricorda Brian Jarrard, community director di Halo. “Ogni fan di Halo ricorda quel momento e dove si trovava quando rimase abbagliato dalla sua magnificenza. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che, 20 anni dopo, un gruppo di appassionati modder l’avrebbe riportata in vita come una missione completa.” La demo, rimasta a lungo inaccessibile a causa di problemi tecnici, è stata recuperata grazie all’archivio Digsite e agli sforzi della community di Halo. Tuttavia, la sfida non era finita: la demo era stata creata con una versione obsoleta del motore di Halo, rendendo gli asset incompatibili con le versioni esistenti di Halo 2. “Ciò ci ha messo in una situazione difficile,” ammette Kenneth Peters, senior franchise writer di Halo. “Anche l’eseguibile originale è complesso da utilizzare, poiché richiede un kit di sviluppo Xbox ormai raro. Ma oggi, grazie agli strumenti sviluppati da Digsite per analizzare e convertire i vecchi asset, e alla conoscenza acquisita sul lavoro di Bungie, siamo riusciti a superare gli ostacoli.” Un ruolo fondamentale in questo progetto lo ha avuto Steven Garcia, noto nella community come General_101. “È stato un vero e proprio esercito di un solo uomo,” sottolinea Peters. “Ha svolto gran parte del lavoro nello sviluppo di strumenti, nell’aggiornamento degli script e persino nella creazione artistica dei livelli. Il team di Digsite, con Ludus, Neo Te Aika, Sean T, xScruffyDaSasquatchx e Killzone, ha poi dato il tocco finale per replicare l’esperienza originale e correggere i bug.” Un’operazione nostalgia che dimostra la passione e la dedizione della community di Halo. Per ora, l’uscita della demo è prevista solo su PC tramite Steam Workshop. Non ci sono annunci riguardanti un possibile rilascio per Xbox Series o la versione Microsoft Store del gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)