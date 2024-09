Honor presenta ufficialmente Magic V3, nuovo design e funzionalità AI avanzate

(Adnkronos) – Honor continua a mettere sotto pressione il mercato degli smartphone grazie al nuovo modello Magic V3, mostrato nel corso della conferenza pre IFA che apre ufficialmente oggi. Presentato personalmente dal CEO George Zhao, sempre più a suo agio sul palco, il Magic V3 alza una volta ancora l’asticella, con un design elegante e dimensioni estremamente ridotte che lo portano ad essere il più sottile smartphone pieghevole al mondo. L’Honor Magic V3 non solo stabilisce nuovi standard per il design e la portabilità, ma anche per le prestazioni, con una serie di miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori. Dotato di una struttura raffinata e resistente, l’HONOR Magic V3 è in grado di presentare uno spessore di soli 9,2 mm e un peso di 226 g, risultati ottenuti grazie all’uso di 19 materiali innovativi e 114 microstrutture che hanno rivoluzionato il concetto di dispositivo pieghevole. Il nuovo dispositivo Honor incorpora una fibra speciale nel materiale che compone la scocca, migliorando cosi la resistenza agli urti di 40 volte rispetto ad altri telefoni di punta e riducendo lo spessore della cover posteriore di oltre il 30%. Inoltre, grazie alla cerniera proprietaria HonorSuper Steel Hinge, il telefono può arrivare fino a 500.000 cicli di piegatura senza problemi ottenendo la prestigiosa certificazione di durata SGS. Dotato di uno schermo interno Honor Super Armored e di HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, Honor Magic V3 è stato progettato per far fronte ad un utilizzo quotidiano. L’esperienza visiva è al centro delle innovazioni dell’HONOR Magic V3, grazie ad un display esterno da 6,43 pollici e uno schermo interno pieghevole da 7,92 pollici, il dispositivo offre modalità dual-use che offre agli utenti un’esperienza visiva immersiva. Questa esperienza è ulteriormente arricchita da tecnologie avanzate per il benessere visivo, tra cui la prima tecnologia AI Defocus Display al mondo e una serie di funzioni per la protezione degli occhi. L’Honor Magic V3 include una batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5150 mAh. Questa batteria è supportata da sistemi di ricarica rapida SuperCharge Honor da 66W e Wired e 50W Wireless. In termini di fotografia, l’Honor Magic V3 eccelle grazie al suo sistema di fotocamere HONOR Falcon, che include un array di sensori ad alta risoluzione per catturare immagini dettagliate e vivide in ogni condizione di luce con un teleobiettivo da 50MP, una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 40MP. Il comparto fotografico è inoltre supportato da una serie di strumenti come Magic Portal su Foldable, oltre a funzioni fotografiche abilitate dall’AI, come Honor AI Motion Sensing per scatti istantanei e Honor AI Portrait Engine per migliorare i ritratti. Le funzionalità AI dell’HONOR Magic V3 rappresentano un salto qualitativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale con l’hardware mobile. Queste funzionalità, che vanno dalla traduzione faccia a faccia alla gestione avanzata delle immagini, sono il frutto della collaborazione con Google Cloud, dimostrando l’impegno di HONOR nel rendere le tecnologie AI accessibili e utili per tutti gli utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)