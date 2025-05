Huawei presenta a Berlino la nuova gamma di dispositivi intelligenti

(Adnkronos) – Huawei ha presentato a Berlino la propria nuova gamma di dispositivi intelligenti, declinata sotto il tema “Fashion Next”, con l’obiettivo di unire soluzioni tecnologiche avanzate a un design ricercato. La proposta include smartwatch, auricolari wireless e un tablet di fascia alta, pensati per soddisfare esigenze di benessere personale, prestazioni e produttività.

Huawei Watch 5 rappresenta l’evoluzione nel campo dei wearable grazie al sistema TruSense potenziato dalla tecnologia di rilevamento multiplo X‑TAP, che utilizza un Distributed Sensor Module per monitorare i parametri vitali direttamente dalle dita, garantendo maggiore velocità e precisione nelle misurazioni. L’interazione è stata perfezionata con nuove gesture, mentre il design abbina una cassa dalle linee fluide disponibile in due misure, 46 mm e 42 mm, a materiali di pregio come titanio aerospaziale, acciaio inossidabile 904L e vetro zaffiro sferico. Il prezzo di partenza è di 449 €, variabile in base al modello; all’acquisto viene offerto un bundle con auricolari FreeBuds 6i, un cinturino aggiuntivo e 12 mesi di estensione di garanzia con Huawei Care. La serie Huawei Watch Fit 4 propone un approccio più essenziale mantenendo standard qualitativi elevati: la scocca in alluminio aeronautico, la ghiera in lega di titanio e il vetro zaffiro assicurano leggerezza e resistenza. In particolare, il modello Fit 4 Pro, spesso solo 9,3 mm, supporta attività sportive evolute quali trail running, immersioni fino a 40 m e golf professionale, avvalendosi di sensori barometrici e del sistema TruSense per un monitoraggio completo. Il prezzo consigliato per Watch Fit 4 Pro è di 279 €, con una promozione che prevede uno sconto di 30 € (coupon AMKTFIT4) e un cinturino in omaggio, mentre il modello Watch Fit 4 è proposto a 169 € con la medesima offerta. Nel settore audio, gli Huawei FreeBuds 6 inaugurano un’esperienza open‑fit con doppio driver per bassi profondi e alti nitidi, garantendo un suono ad alta risoluzione e compatibilità con dispositivi Android, iOS e Windows. Il prezzo di listino è di 159 €, con una promozione che prevede 20 € di sconto tramite coupon AMKTFB620 e l’inclusione del servizio Huawei Loss Care. Infine, il tablet Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici integra un display Tandem OLED PaperMatte per ridurre riflessi e migliorare la visibilità, affiancato da una tastiera Glide che riproduce l’esperienza di un laptop e da un vano di ricarica per lo stilo. Questo modello non prevede nel comunicato un prezzo specifico, ma è presentato come soluzione per incrementare la produttività. Secondo i dati IDC, Huawei ha registrato nel 2024 la più alta crescita annuale nelle spedizioni globali di wearable e mantiene il primato nel mercato cinese per il sesto anno consecutivo. Con questi lanci l’azienda conferma la propria leadership nel connubio tra estetica, tecnologia e benessere. I nuovi dispositivi saranno disponibili dal 15 maggio 2025 presso i principali rivenditori, online e offline. Sullo store ufficiale italiano saranno valide promozioni esclusive fino al 29 giugno 2025, e tutti gli acquirenti beneficeranno di cinque servizi di assistenza premium gratuita, comprendenti consulenza, pulizia, diagnosi, aggiornamento software e ritiro/consegna del dispositivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)