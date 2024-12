I dieci migliori videogiochi del 2024

(Adnkronos) – Un anno di uscite centellinate per il mondo dei videogiochi, che si concentra sempre di più su poche uscite mirate durante le stagioni, a fronte di spese di produzione che nel settore AAA sono sempre più ingenti. Complice questo, gli sviluppatori indie sono in grado di mettersi sempre più in luce. I kolossal del 2024, tuttavia, hanno superato ogni aspettativa. L’introduzione di tecnologie come Unreal Engine 5 e la maggiore consapevolezza nello sviluppo sulle piattaforme di nuova generazione hanno permesso di portare la qualità visiva dei nuovi titoli a livelli eccelsi, insieme con storie sempre più intriganti e ritorni emozionanti dal passato. Ecco i migliori 10 titoli dell’anno che sta per concludersi secondo AdnKronos Tech&Games. Bethesda è riuscita nell’intento di portare tutta la magia di Indiana Jones in un videogioco, che non sfigura sotto nessun punto di vista tra i capitoli cinematografici. La storia è accattivante, il modello poligonale di un Indy giovane e fascinoso ci riporta agli anni migliori di Harrison Ford, e il sistema di gioco scorre per diverse piacevoli ore in compagnia di un mito. Il remake che nessuno si sarebbe aspettato è diventato realtà, e oltre ogni più rosea aspettativa Konami è riuscita a tradurre in chiave moderna l’atmosfera di uno dei giochi con più personalità di sempre. Il terrore dell’originale è amplificato da un’ottima regia, un uso sapiente degli effetti sonori e una realizzazione tecnica più che discreta. Nintendo ha riproposto su Switch un grandissimo classico per GameCube, ed è stato sufficiente riproporre in HD la grafica dell’originale per riscoprire la magia di un Paper Mario riuscito sotto tutti i punti di vista, capace di essere ancora attuale grazie alla sceneggiatura divertentissima e a diverse soluzione di gameplay geniali. La sopresa dell’anno è senza dubbio questo free-to-play incentrato sui vestiti della protagonista, che è allo stesso tempo un gacha modello Genshin Impact sia un’avventura a mondo aperto avvincente. Infinity Nikki bombarda l’incauto giocatore con mille cose da fare, cento leve da premere in una slot machine mastodontica, che una volta provata non permette più di staccarsi. Sicuro trend del 2025. L’estetica stroboscopica di Stellar Blade è un sogno acido made in Korea che incarna quanto di più pop l’industria dei videogiochi abbia saputo proporre quest’anno. L’anima di questo action game è profondamente moderna, con uno sguardo ai classici Souls e una vocazione alla giocabilità perfetta. Una delle migliori uscite su PS5 di tutto l’anno. Il 2024 ha visto il ritorno su console e PC di una delle saghe di picchiaduro più longeve e amate dal pubblico: Tekken 8 è la summa di decenni di capolavori, un gioco mastodontico che ha saputo rimodernarsi e proporsi alle nuove generazioni senza rinnegare la propria storia. Pochi giochi possono eguagliare la serie Like a Dragon in termini di azione sfrenata, scenari bizzarri e narrazione coinvolgente. L’ultimo capitolo della serie principale riprende il gameplay RPG introdotto nel suo predecessore, perfezionandolo e rifinendolo ulteriormente per offrire un’esperienza ancora più appagante. Un’avventura fantasy con personaggi accattivanti, colpi di scena sorprendenti e un sistema di combattimento a turni raffinato: Metaphor ReFantazio non è solo un capolavoro, ma una testimonianza del potere evocativo del genere RPG. Diventato negli ultimi anni mascotte del mondo PlayStation, Astro Bot ha potuto finalmente risplendere in un titolo completo per PS5, un platform mastodontico che ha saputo soddisfare i neofiti e anche i più avvezzi al genere. Un capolavoro di inventiva che ha lasciato il segno. La seconda parte della trilogia remake di Final Fantasy VII è un sogno lucido per tutti i fan di Cloud e Aerith: la storia prende strade inaspettatate per sorprendere anche chi conosce l’originale a memoria, ma soprattutto il gioco è immenso e divertentissimo, con una varietà di situazioni e una realizzazione tecnica assolutamente fuori standard. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)