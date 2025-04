Il “cestino nascosto di Whatsapp”: cos’è davvero e come svuotarlo

(Adnkronos) – Negli ultimi tempi, una curiosa voce si è diffusa tra gli utenti di WhatsApp: l’esistenza di un “cestino nascosto” all’interno dell’applicazione, un luogo dove i file eliminati rimarrebbero temporaneamente archiviati. Allo stato attuale, WhatsApp non dispone di una funzionalità nativa di “cestino” simile a quella presente sui sistemi operativi desktop o nelle gallerie fotografiche. Quando un messaggio, una foto, un video o un altro file viene eliminato all’interno di una chat di WhatsApp, esso viene rimosso dalla visualizzazione dell’utente. Tuttavia, la gestione effettiva di questi dati a livello di sistema è più complessa e varia a seconda del tipo di file e delle impostazioni del dispositivo. Messaggi di testo: Una volta eliminati, i messaggi di testo vengono generalmente rimossi dai server di WhatsApp (dopo un certo periodo) e dal database locale dell’applicazione sul dispositivo. Quindi non esiste una cartella “cestino” dove poterli recuperare direttamente. Discorso diverso per quanto riguarda i file multimediali (foto e video). Quando si riceve un file multimediale su WhatsApp, questo viene solitamente salvato automaticamente nella galleria del telefono (a meno che questa opzione non sia disattivata nelle impostazioni). Se si elimina un file multimediale da una chat di WhatsApp, esso viene rimosso dalla chat, ma la copia presente nella galleria del telefono potrebbe rimanere. In questo senso, la galleria del telefono potrebbe essere considerata una sorta di “archivio” temporaneo, ma non è una funzione interna a WhatsApp. Come per i messaggi di testo, l’eliminazione di documenti e altri file da una chat di WhatsApp comporta la loro rimozione dalla visualizzazione e, nel tempo, dai server e dal database locale dell’app. Se l’obiettivo è gestire la memoria di WhatsApp e liberare spazio sul dispositivo, ecco alcuni consigli pratici: All’interno delle impostazioni di WhatsApp, nella sezione “Spazio e dati” e poi “Gestisci spazio”, è possibile visualizzare una panoramica dello spazio occupato dalle chat e dai file multimediali. Si possono così identificare le conversazioni più “pesanti” e i file di grandi dimensioni da eliminare. Invece di eliminare intere chat, si possono selezionare e rimuovere specifici file multimediali (foto, video, GIF) all’interno delle singole conversazioni. Tenere premuto sul file, selezionare “Altro” (i tre puntini) e poi “Elimina”. Inoltre è possibile disattivare il download automatico dei media, nelle impostazioni di “Spazio e dati”, è possibile configurare quando i file multimediali vengono scaricati automaticamente (solo con Wi-Fi, anche con dati mobili, mai). Disattivare il download automatico può prevenire l’accumulo di file non desiderati nella galleria e nella memoria del telefono. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)