Il Dipartimento di Giustizia USA potrebbe chiedere la cessione di Chrome da parte di Google

(Adnkronos) – Secondo un recente articolo di Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe valutando la possibilità di richiedere al giudice del processo antitrust contro Google di obbligare l’azienda a cedere il browser Chrome. Questa mossa giunge in seguito alla sentenza del giudice che ha stabilito che Google detiene un monopolio illegale nel mercato della ricerca online. Chrome è il browser più utilizzato al mondo e, secondo l’accusa, Google lo utilizzerebbe per promuovere i propri prodotti, limitando le opportunità di crescita per la concorrenza. Tra le possibili richieste del Dipartimento di Giustizia vi sarebbe anche la separazione di Android da Search e Google Play, senza tuttavia obbligare Google a cedere il sistema operativo. Altre misure potrebbero includere la condivisione di maggiori informazioni con gli inserzionisti, garantendo loro un maggiore controllo sul posizionamento degli annunci, e la possibilità per i siti web di impedire l’utilizzo dei propri contenuti da parte dei prodotti di intelligenza artificiale di Google. Infine, si ipotizza la richiesta di un divieto per i contratti di esclusiva, al centro del caso antitrust contro l’azienda. Lee-Anne Mulholland, vicepresidente per gli affari regolamentari di Google, ha commentato l’articolo di Bloomberg affermando che il Dipartimento di Giustizia “continua a portare avanti un’agenda radicale che va ben oltre le questioni legali in questo caso”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)