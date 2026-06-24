Il Pisa Summer Knights anticipa la programmazione all’inizio dell’estate

(Adnkronos) – L’edizione 2026 del Pisa Summer Knights (PSK) introduce una variazione strutturale nel proprio posizionamento a calendario. Rispetto alle precedenti edizioni, tradizionalmente concentrate nel mese di settembre, la manifestazione anticipa lo svolgimento nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 26 luglio 2026.

Lo spostamento temporale, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con la società di mobilità Pisamo e sotto l’organizzazione di LEG Live Emotion Group, punta a inaugurare la stagione dei grandi flussi turistici estivi, sfruttando l’architettura monumentale di Piazza dei Cavalieri come infrastruttura temporanea per lo spettacolo dal vivo.

La transizione verso la mezza estate si accompagna a una differenziazione dell’offerta artistica, mirata a intercettare segmenti di pubblico eterogenei attraverso una combinazione di musica pop, rock internazionale, urban e spettacoli di teatro comico. Il cartellone delle produzioni italiane si apre il 26 giugno con il cantautore Fulminacci, per poi proseguire nel mese di luglio con le esibizioni di Mannarino il 15, della cantante pop Emma il 18, del rapper Coez il 22, della cantante Giorgia il 23 e del giovane interprete Tony Pitony il 24 luglio. La quota di programmazione legata alle produzioni internazionali e all’alternative rock vede la presenza dei Deep Purple il 16 luglio e degli Skunk Anansie, a cui è affidata la chiusura del festival il 26 luglio.

Oltre alla componente prettamente musicale, il festival integra nel proprio piano di offerta serate dedicate all’intrattenimento comico e ai fenomeni di aggregazione generazionale. Il segmento della comicità e del teatro di varietà prevede gli interventi di Enrico Brignano l’8 luglio, seguiti nel corso del mese dalle serate che vedranno sul palco Giorgio Panariello il 20 luglio e Max Angioni il 21 luglio. Il 17 luglio la piazza ospiterà inoltre l’evento Teenage Dream, un format focalizzato sulla cultura pop dei decenni scorsi che ha registrato ampi riscontri di pubblico nelle ultime stagioni.

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