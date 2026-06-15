Il Regno Unito vieta i social agli under 16

(Adnkronos) – Dopo la svolta intrapresa dall’Australia alla fine dello scorso anno, anche il Regno Unito si appresta a introdurre un blocco totale sui social media per i ragazzi sotto i 16 anni. Il Primo Ministro Keir Starmer ha formalizzato una strategia restrittiva volta a limitare l’esposizione dei minori ai pericoli della rete, definendo l’ambiente digitale attuale come strutturalmente dannoso e progettato per generare dipendenza attraverso meccanismi come lo scorrimento infinito. I divieti, che dovrebbero concretizzarsi attraverso un disegno di legge entro la fine dell’anno, colpiranno colossi come TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X e YouTube, escludendo dall’elenco le sole applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp e Signal.

Il piano di Londra non si limita tuttavia alle piattaforme di condivisione tradizionali, ma introduce paletti inediti su diverse funzioni interattive, con l’obiettivo di superare in severità le normative degli altri Paesi. Ai minori di 16 anni sarà vietato l’uso di sistemi di livestreaming e l’interazione con utenti sconosciuti all’interno dei videogiochi online. Una regolamentazione specifica colpirà inoltre i software di intelligenza artificiale, vietando l’accesso ai chatbot con finalità sentimentali ai minori di 18 anni e limitando le funzionalità intime sugli strumenti di IA generica. L’esecutivo sta valutando persino l’introduzione di coprifuoco notturni digitali per i minorenni, i cui dettagli saranno presentati il mese prossimo.

L’attuazione pratica delle nuove norme sarà affidata all’autorità di regolamentazione Ofcom, che dovrà stabilire sistemi efficaci di verifica dell’età. I meccanismi sfrutteranno l’esperienza dell’Online Safety Act, richiedendo agli utenti il caricamento di documenti ufficiali, carte di credito o il ricorso a scansioni facciali per la stima anagrafica. La segretaria alla Tecnologia, Liz Kendall, ha giustificato l’intervento normativo con la necessità di sottrarre potere alle grandi aziende tecnologiche, ritenute colpevoli di non aver tutelato i minori in questi anni. Con le prime disposizioni attese per la primavera del 2027, la linea restrittiva britannica si inserisce in un quadro internazionale che vede l’Europa e il Nord America, con l’allineamento di Canada, Francia e Spagna, muoversi verso limitazioni analoghe.

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