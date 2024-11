Ilary Blasi torna su Netflix con una nuova serie: “Ilary”

(Adnkronos) – Netflix annuncia il ritorno di Ilary Blasi sulla piattaforma streaming con una nuova serie intitolata semplicemente “Ilary”. Disponibile dal 9 gennaio, la serie, diretta da Tommaso Deboni e prodotta da Banijay Italia, promette di offrire uno sguardo inedito sulla vita della celebre conduttrice televisiva. A un anno di distanza da “Unica”, il documentario che raccontava la sua versione sulla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi si mostra ora pronta a condividere la sua “nuova” vita con il pubblico. “Ilary” si propone come una serie divertente e senza filtri, che accompagna lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle icone più amate della televisione italiana. La serie, articolata in cinque episodi, esplora la quotidianità di Ilary Blasi, tra gli impegni lavorativi e la vita privata. Dagli aspetti più glamour della sua professione a quelli più intimi e riservati, “Ilary” offre un ritratto autentico della conduttrice, mettendone in luce l’autoironia, la leggerezza e la determinazione. Un elemento di novità è rappresentato dalla presenza di Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi, che per la prima volta si racconta davanti alle telecamere, a partire dal giorno del loro primo incontro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)