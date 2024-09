Instagram e Threads: nuova integrazione per la condivisione dei commenti

(Adnkronos) – Instagram potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità che consentirebbe agli utenti di condividere i commenti di Instagram direttamente su Threads, la piattaforma di microblogging di Meta. Questa indiscrezione arriva dall’insider Alessandro Paluzzi, noto per le sue analisi e scoperte anticipate sulle novità delle app di Meta. Paluzzi ha condiviso un’immagine che mostra un nuovo menu a tendina nella sezione commenti di Instagram. Il menu offrirebbe la possibilità di condividere un commento solo su Instagram oppure “anche su Threads”. L’integrazione si aggiunge a una serie di mosse recenti di Meta per collegare Threads alle sue altre piattaforme. Ad esempio, gli utenti possono già visualizzare i post di Threads su Instagram o Facebook (con la possibilità di disattivare questa opzione). Inoltre, Threads non dispone ancora di un sistema di messaggistica diretta, ma gli utenti possono inviare e ricevere messaggi tramite Instagram. Tuttavia, l’obiettivo più ambizioso di Meta è l’integrazione graduale di Threads con il fediverse, un sistema più ampio che permetterà a tutte le piattaforme del genere di integrarsi in una. L’azienda ha già compiuto alcuni passi in questa direzione, come la possibilità di visualizzare le risposte provenienti dal fediverse sotto i propri post e, più recentemente, anche i post degli altri utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)