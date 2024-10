iPad Mini si aggiorna: più potenza per l’era dell’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Apple ha annunciato il nuovo iPad Mini con un comunicato stampa, quasi in sordina, segnando il primo aggiornamento del tablet più piccolo dell’azienda dal 2021. Il nuovo Mini, disponibile in preordine da oggi con un prezzo di partenza di 609 euro, sarà in vendita dal 23 ottobre. A prima vista, le novità sembrano limitarsi ad un miglioramento delle specifiche tecniche. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip A17 Pro, che secondo Apple offre una CPU del 30% più veloce, una GPU del 25% più performante e un Neural Engine due volte più rapido rispetto al modello precedente. Un’aggiunta interessante è il supporto per la nuova Apple Pencil Pro, una manna dal cielo per gli artisti che amano la portabilità del Mini. Inoltre, la capacità di archiviazione di base è stata raddoppiata, passando da 64GB a 128GB, probabilmente per far fronte alle esigenze in termini di intelligenza artificiale. Anche il chip Wi-Fi 6E e la porta USB-C sono stati potenziati, confermando la tendenza generale di questo aggiornamento: stesse caratteristiche, ma con prestazioni superiori. L’unica vera novità a livello di design riguarda le colorazioni. In linea con la scelta di rendere più vivaci molti dei suoi prodotti quest’anno, Apple propone il Mini in nuove tonalità di viola e blu, oltre a galassia e grigio siderale. Dalle foto, tuttavia, i colori sembrano piuttosto tenui. Il precedente aggiornamento del Mini aveva introdotto un nuovo design, la porta USB-C e una serie di miglioramenti alle specifiche. Considerando che si trattava del primo redesign dal Mini originale del 2012, non sorprende che questo modello sia esteticamente molto simile al precedente. Anche l’aumento delle prestazioni è in linea con la strategia di Apple: con l’avvento dell’intelligenza artificiale e di Apple Intelligence, l’azienda ha bisogno di tutta la potenza possibile su ogni dispositivo della sua gamma. Nel comunicato stampa, Apple menziona anche il supporto per il ray tracing accelerato via hardware, che dovrebbe migliorare la grafica di alcuni giochi di fascia alta, ma è chiaro che l’obiettivo principale di questo aggiornamento è l’intelligenza artificiale. Nell’ecosistema dei tablet Apple, il Mini ha sempre occupato una posizione particolare, simile a quella dell’iPhone SE: amato da una nicchia di utenti per le sue dimensioni compatte, ma con un appeal limitato per il grande pubblico. All’inizio di quest’anno, Apple ha aggiornato il resto della gamma iPad, introducendo il potente chip M2 nell’Air, ridisegnando il Pro e riducendo il prezzo del modello base. Il Mini, come in passato, sembrava essere escluso da questo ciclo di aggiornamenti, alimentando dubbi sul suo futuro. A quanto pare, però, Apple ha semplicemente deciso di adottare una cadenza di aggiornamento diversa per il suo tablet più piccolo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)