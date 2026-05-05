iPhone 17 sulla vetta degli smartphone più venduti al mondo

(Adnkronos) – Il mercato globale degli smartphone apre il 2026 sotto il segno di un avvicendamento ai vertici della classifica dei volumi di vendita. Secondo i dati preliminari pubblicati da Counterpoint Research, l’iPhone 17 ha conquistato la prima posizione con una quota del 6% delle vendite globali, superando l’iPhone 17 Pro Max che aveva dominato le rilevazioni alla fine dell’anno precedente. Il podio resta un affare interno alla scuderia di Cupertino, completato dalla versione Pro, a dimostrazione di una polarizzazione della domanda verso i segmenti di fascia alta che nel complesso portano le prime dieci posizioni a rappresentare un quarto dell’intero mercato mondiale, la concentrazione più alta mai registrata per un primo trimestre.

Il successo del modello d’ingresso della nuova gamma Apple è riconducibile a una strategia di progressivo avvicinamento tecnico alle varianti superiori. L’introduzione di una frequenza di aggiornamento del display più elevata, il potenziamento della risoluzione della fotocamera e l’incremento dello storage di base hanno reso il dispositivo sensibilmente più competitivo, offrendo un valore percepito maggiore per il mercato di massa. Questa evoluzione ha generato una crescita a doppia cifra in mercati strategici come la Cina e gli Stati Uniti, con una performance eccezionale in Corea del Sud, dove i volumi di vendita sono triplicati rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Nelle restanti posizioni della graduatoria emerge la solida presenza di Samsung, che presidia la fascia media e bassa con i modelli della serie Galaxy A, pur senza riuscire a inserire il suo attuale flagship, il Galaxy S26 Ultra, nella top ten. Nonostante l’esclusione dai primi posti e la persistente assenza dell’iPhone Air dalle classifiche di vendita, il colosso coreano ha comunque registrato un’accoglienza iniziale per il suo vertice di gamma superiore a quella del precedente S25 Ultra, trainata dalle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale e alle migliorie del display sulla privacy. Il quadro generale conferma una tendenza al consolidamento in cui i modelli di punta, sempre più completi anche nelle loro versioni standard, riescono a catalizzare l’attenzione della maggior parte dei consumatori globali.

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