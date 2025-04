iPhone pieghevole nel 2026, il prezzo potrebbe superare i 2.300 euro

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato dal leaker Instant Digital sulla piattaforma Weibo, Apple si appresta a lanciare il suo primo iPhone pieghevole, con un prezzo stimato compreso tra i 2.100 e i 2.300 dollari. Questa fascia di prezzo lo collocherebbe leggermente al di sopra del Galaxy Z Fold 6 di Samsung, attualmente in commercio a partire da 1.899,99 dollari (2.099 euro in Italia). Il debutto del dispositivo pieghevole di Apple è atteso per il prossimo anno, in concomitanza con il lancio della linea iPhone 18. Secondo diverse fonti, il nuovo modello sarà dotato di un display esterno da 5,5 pollici e di uno schermo interno più ampio da 7,8 pollici, con un rapporto d’aspetto prossimo al 4:3. Apple sarebbe inoltre impegnata nella risoluzione delle problematiche legate alla piega centrale dello schermo, un difetto comunemente riscontrato nei dispositivi pieghevoli attualmente disponibili sul mercato. L’analista Ming-Chi Kuo aveva già anticipato che il prezzo di partenza del dispositivo si sarebbe collocato oltre i 2.000 dollari. Le nuove stime di Instant Digital offrono una previsione più precisa, confermando la strategia di posizionamento nella fascia alta del mercato. Nonostante il costo superiore rispetto ai principali concorrenti come il Pixel 9 Pro Fold di Google, il cui prezzo iniziale si aggira sui 1.799 dollari, l’approccio premium di Apple trova giustificazione nelle ambizioni tecnologiche del dispositivo, nella qualità costruttiva e nelle potenzialità del sistema operativo iOS, da sempre ottimizzato per schermi di dimensioni maggiori. Alcuni analisti ipotizzano che il lancio del nuovo iPhone pieghevole nel 2026 possa contribuire in modo significativo alla ripresa delle vendite globali di Apple, in un contesto di progressivo rallentamento del mercato smartphone. L’introduzione di un dispositivo innovativo in grado di offrire un’esperienza utente superiore, unita a un’attenzione particolare alla resa estetica e funzionale, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’azienda di Cupertino. La produzione, secondo quanto trapelato, inizierà con volumi contenuti, fattore che potrebbe incidere ulteriormente sul prezzo iniziale. Tuttavia, l’attesa per un iPhone pieghevole è elevata: molti utenti, attratti dalla capacità di iOS di gestire in modo efficace interfacce simili a quelle dei tablet, attendono da tempo una soluzione di questo tipo firmata Apple. Tutti gli indizi sembrano indicare che il 2026 sarà finalmente l’anno del suo debutto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)