Jake Paul vs. Mike Tyson: l’epico incontro di pugilato su Netflix sabato notte

(Adnkronos) – La notte del 16 novembre 2024 sarà testimone di uno degli incontri di pugilato più attesi degli ultimi anni. Jake Paul, noto come “El Gallo”, con un record di 10 vittorie (7 per KO) e una sconfitta, si confronterà con Mike Tyson, soprannominato “l’uomo più cattivo del pianeta”, forte di un record impressionante di 50 vittorie (44 per KO) e 6 sconfitte. L’evento, che promette scintille, si svolgerà all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, con una capacità di 80.000 spettatori, garantendo un palcoscenico all’altezza dell’importanza del match. Per l’evento di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson, trasmesso da Netflix, si prevede una potenziale audience globale superiore ai 500 milioni di spettatori. Questa stima si basa sul numero di abbonamenti a Netflix, che sono circa 260 milioni, e sull’ipotesi conservativa che ogni abbonamento possa coinvolgere almeno due persone Organizzato da Netflix in collaborazione con Most Valuable Promotions, questo incontro è parte di una serata che vedrà anche un co-main event altrettanto eccitante. Katie Taylor, campionessa mondiale indiscussa dei pesi superleggeri, con un record di 23 vittorie (6 per KO) e una sconfitta, difenderà il suo titolo contro Amanda Serrano, nota come “The Real Deal”, con un palmares di 47 vittorie (31 per KO), 2 sconfitte e un pareggio. Questa rivincita è una delle più attese nella storia del pugilato femminile. La main card di questa serata eccezionale includerà altri incontri di rilievo come Neeraj Goyat contro Whindersson Nunes, Mario Barrios contro Abel Ramos per il titolo mondiale WBC dei pesi welter, oltre ai già citati Taylor vs. Serrano e Paul vs. Tyson. Quest’ultimo combatterà per 8 round da due minuti ciascuno, un formato che promette di essere esplosivo e intenso.

La trasmissione dell’evento inizierà alle 2 del mattino ora italiana e sarà disponibile su Netflix, permettendo agli appassionati di tutto il mondo di assistere in diretta senza costi aggiuntivi. L’evento sarà commentato in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, francese e tedesco, rendendolo accessibile a un pubblico globale. Per gli appassionati che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera dell’evento, Netflix ha anche lanciato “COUNTDOWN: PAUL VS. TYSON”, una serie documentaristica in tre parti che offre uno sguardo ravvicinato ai preparativi dei due pugili. La serie esplora la determinazione, la grinta e l’impegno fisico necessari per prepararsi a un evento di tale magnitudo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)