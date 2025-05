Kingdom Hearts IV, Square Enix pubblica nuove immagini

(Adnkronos) – A oltre due anni di distanza dall’annuncio ufficiale, Square Enix ha rilasciato due nuove immagini di Kingdom Hearts IV, offrendo un primo sguardo aggiornato sul titolo attualmente in sviluppo. I nuovi screenshot, pubblicati in occasione di una comunicazione rivolta ai fan, rappresentano il primo materiale inedito diffuso dal reveal iniziale avvenuto nell’aprile 2022. Con un messaggio rivolto alla community, Square Enix ha confermato l’impegno continuo nella realizzazione del gioco: “Stiamo lavorando intensamente a Kingdom Hearts IV e continueremo a dedicarci con passione allo sviluppo. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza all’altezza delle vostre aspettative.” Lo studio ha inoltre espresso gratitudine per l’entusiasmo dimostrato dai fan in attesa del nuovo capitolo, affermando: “Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli quando sarà il momento opportuno. Fino ad allora, vi ringraziamo per la pazienza e il sostegno costante”. Kingdom Hearts IV rappresenta il nuovo episodio principale dell’omonima saga action RPG, nata nel 2002 dalla collaborazione tra Square Enix e Disney. La serie è celebre per il suo intreccio narrativo complesso, che fonde personaggi originali come Sora, Riku e Kairi con le icone dell’universo Disney e dell’universo Final Fantasy. Nel corso di oltre vent’anni, Kingdom Hearts ha costruito una immensa fanbase globale, distinguendosi per il suo stile visivo unico, la colonna sonora curata da Yoko Shimomura e un gameplay dinamico che ha saputo evolversi nel tempo. Dopo la conclusione della “Saga di Xehanort” con Kingdom Hearts III, il quarto capitolo inaugurerà una nuova fase narrativa, denominata “Saga del Maestro del Maestri”, e vedrà il protagonista Sora catapultato in un mondo più realistico, noto come Quadratum. Le prime sequenze mostrate nel 2022 lasciavano intravedere un netto cambio di registro visivo, con ambientazioni urbane ispirate a città moderne, in contrasto con gli scenari fiabeschi tipici dei precedenti capitoli. Al momento, Square Enix non ha fornito una finestra di lancio né confermato le piattaforme di destinazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)