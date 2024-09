La casa delle meraviglie tech: domotica, sostenibilità e IA secondo Hisense

(Adnkronos) – Dall’espansione nel mercato italiano, dove ha conquistato rapidamente la fiducia dei consumatori con prodotti di qualità a prezzi accessibili, alle sfide globali di un settore in continua evoluzione, Hisense si afferma come un player di rilievo nel settore dell’elettronica. In occasione di IFA 2024, la prestigiosa fiera dell’elettronica di consumo a Berlino, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Gianluca di Pietro, a capo di Hisense Italia. In questa intervista, di Pietro offre uno sguardo approfondito sulle strategie dell’azienda, svelando le ultime novità presentate e condividendo la visione futura del brand.

Gianluca di Pietro, Chief Executive Officer – Hisense Italia



Come utilizza Hisense il feedback dei clienti per guidare l’innovazione nei suoi prodotti, e ci sono esempi recenti di come questo feedback ha direttamente influenzato lo sviluppo di nuovi prodotti o miglioramenti?

In Hisense prestiamo molta attenzione ai feedback dei nostri clienti. A tal proposito, abbiamo un team dedicato alla customer experience, impegnato nella raccolta e nell’analisi delle opinioni relative alla soddisfazione e all’utilizzo dei nostri prodotti. Per noi, la voce dei clienti è fondamentale: rappresenta una fonte preziosa di ispirazione per migliorare l’esperienza con il brand e per introdurre innovazioni nelle future linee di prodotto. Alcuni esempi recenti includono l’introduzione del nuovo telecomando Eco-Smart per le TV Hisense, progettato in risposta alle richieste dei clienti. Questo dispositivo integra caratteristiche come i tasti retroilluminati, una batteria a lunga durata ricaricabile tramite energia solare o USB Type-C, e una funzione di ricerca sonora che facilita il ritrovamento del telecomando. Un altro esempio è l’integrazione delle App più richieste dagli utenti italiani nel nostro sistema operativo VIDAA per le TV, come NOW, Paramount+ e Crunchyroll, per offrire un’esperienza di intrattenimento sempre più completa. Inoltre, abbiamo implementato scenari automatizzati nell’App ConnectLife per i prodotti connessi, al fine di semplificare ulteriormente la vita quotidiana dei nostri clienti. Abbiamo anche realizzato i video di “Casa Hisense” per presentare in modo chiaro le funzionalità dei prodotti e fornire una guida dettagliata alla loro prima installazione. Ciò dimostra la capacità dell’azienda di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di promuovere l’innovazione tecnologica.

In che modo Hisense prevede di implementare ulteriormente l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti nei prossimi anni per migliorare l’efficienza energetica e la personalizzazione dell’esperienza utente?

Stiamo già integrando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI) nei nostri prodotti per migliorare l’esperienza degli utenti e mantenere la nostra competitività sul mercato. Nei nostri televisori, ad esempio, l’AI ottimizza in tempo reale la qualità dell’immagine e del suono, adatta le impostazioni di visualizzazione in base alle scene riconosciute e include assistenti vocali come VIDAA Voice e Amazon Alexa per un’interazione più fluida. Inoltre, l’AI analizza le abitudini di visione degli utenti per fornire suggerimenti personalizzati. Anche le nostre lavatrici beneficiano di sensori sempre più avanzati, pensati per rendere l’esperienza di lavaggio sempre più semplice ed efficiente. Mentre molti produttori si concentrano sull’AI, Hisense si distingue offrendo queste tecnologie avanzate a prezzi competitivi, rendendole accessibili a un numero maggiore di consumatori.

Quali iniziative specifiche sta adottando Hisense per ridurre l’impatto ambientale durante la produzione e il ciclo di vita dei suoi prodotti, specialmente nei settori dove l’uso energetico è intensivo come nei grandi elettrodomestici?

Hisense si impegna fortemente per la sostenibilità e adotta tecnologie e pratiche efficienti per abbattere i costi energetici, le emissioni di carbonio e il consumo di risorse. Allineandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ci proponiamo di ridurre il consumo energetico del 7% all’anno, raggiungere la neutralità delle emissioni di scope 2 entro il 2030 e riciclare il 99% dei rifiuti prodotti. Ad esempio, i Laser TV di Hisense consumano il 50% di energia in meno rispetto ai televisori tradizionali e sono riciclabili al 92%. Anche altri elettrodomestici, sono progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo così a ridurre l’impronta di carbonio.

Quali sono i principali ostacoli che Hisense ha identificato nell’espandere la sua presenza nei mercati globali e nel mercato italiano, e quali strategie intende utilizzare per superare queste sfide?

Le principali sfide che affrontiamo includono una forte concorrenza e la necessità di adattarci ai diversi mercati. Per superarle, adottiamo diverse strategie: offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, anche in un contesto di inflazione; introduciamo prodotti innovativi, come quelli mostrati all’IFA, per distinguerci e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori; puntiamo a un’espansione strategica, e infatti In Italia siamo al terzo posto nel mercato dei TV e degli elettrodomestici, a testimonianza della solidità della nostra strategia di espansione e della nostra capacità di adattamento alle dinamiche del mercato. Infine, attuiamo strategie di visibilità attraverso sponsorizzazioni di rilievo ed eventi esperienziali, come il Fuorisalone o IFA 2024, dove i consumatori possono interagire direttamente con i nostri prodotti e vivere da vicino l’esperienza del brand.

Quali sono le principali caratteristiche dell’app ConnectLife di Hisense introdotte all’IFA 2024?

ConnectLife è una piattaforma progettata per semplificare la gestione della smart home. Consente di controllare tutti i dispositivi intelligenti, come frigoriferi, forni, lavastoviglie e lavatrici, tramite un’unica app. Gli utenti possono monitorare le spese, programmare i cicli di pulizia e personalizzare le funzionalità degli elettrodomestici, come i cicli di lavaggio e il dosaggio automatico del detergente. L’app aiuta anche a monitorare e gestire il consumo di energia e acqua, contribuendo a ridurre sprechi e costi. Inoltre, ConnectLife si integra con le smart TV, offrendo un accesso immediato ai contenuti di intrattenimento e trasformando la TV in un hub centrale per la casa.

Come si integra il protocollo Matter nei prodotti per la casa intelligente?

Il protocollo Matter segna un avanzamento importante nel settore della smart home e, dal 2023, siamo entusiasti di averlo integrato nei nostri prodotti. Questa integrazione consente di offrire ai consumatori un’esperienza semplificata e migliorata grazie alla perfetta interoperabilità tra tutti i dispositivi della casa intelligente. Il portafoglio di Hisense Group comprende marchi come Hisense, Toshiba, Gorenje, ASKO e ATAG, oltre a piattaforme smart come ConnectLife e VIDAA. Con l’integrazione di Matter, i nostri elettrodomestici e dispositivi smart, come condizionatori d’aria, TV e frigoriferi, possono comunicare in modo semplice e sicuro con altri dispositivi compatibili, arricchendo l’esperienza degli utenti.

Quali caratteristiche innovative offrono le lavatrici Serie 7i e le asciugatrici a tamburo Serie 7i di Hisense?

Le lavatrici Serie 7i di Hisense sono equipaggiate con display TFT a colori facile da navigare e con funzioni avanzate come l’AI Super Wash, che seleziona automaticamente il ciclo di lavaggio più adatto in base al carico. Il sistema Smart Dosing dosa il detergente e l’ammorbidente per evitare sprechi, mentre la tecnologia iJet Pro migliora la penetrazione dell’acqua, ottimizza l’uso delle risorse e garantisce un ambiente di lavaggio sempre pulito e senza cattivi odori. Queste lavatrici sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, con un consumo inferiore del 50% rispetto allo standard minimo associato alla classe A per il programma Eco 40-60. Le asciugatrici heat pump Serie 7i, invece, offrono la funzione Allergy Care, che elimina il 99,99% di batteri e allergeni, e vantano un’efficienza energetica superiore, consumando il 10% in meno di energia rispetto agli standard più elevati. Inoltre, sono dotate di un sensore di asciugatura 3D che permette di analizzare in profondità la temperatura tra le fibre dei tessuti per un’asciugatura ideale e capi in perfetta forma.

Quali sono i progressi negli elettrodomestici da cucina smart di Hisense mostrati all’IFA 2024?

All’IFA 2024, Hisense ha presentato significative innovazioni nel campo degli elettrodomestici da cucina smart, progettate per aumentare l’efficienza e semplificare la vita quotidiana. Le novità si focalizzano su tre aree principali: connettività, sostenibilità e automazione intelligente. Tra i forni smart, spiccano i nuovi modelli dotati di intelligenza artificiale, in grado di riconoscere automaticamente il tipo di alimento inserito e regolare i tempi e le temperature di cottura con precisione. Questo rende l’esperienza culinaria più intuitiva e garantisce risultati ottimali senza necessità di interventi manuali. Anche i frigoriferi smart sono stati significativamente migliorati, con un avanzato sistema di gestione degli alimenti che monitora la freschezza e propone ricette basate sugli ingredienti disponibili, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.

Quali tecnologie sono incorporate nel forno della serie Hi9 di Hisense per migliorare la cottura e la panificazione?

Il forno Hi9 di Hisense, presentato all'IFA 2024, è dotato di diverse tecnologie all'avanguardia. La tecnologia InCamera, che include una fotocamera integrata, permette di monitorare la cottura in tempo reale e regolare il livello di doratura. L'AI Baking Assistant regola automaticamente le impostazioni di cottura in base al tipo di alimento, mentre lo schermo Vision Plus Max guida l'utente attraverso le fasi di preparazione e suggerisce le impostazioni ottimali. Per la panificazione, il forno Hi9 dispone di una funzione di cottura a vapore regolabile, che assicura una crosta perfetta e un interno morbido per pane e dolci. Con oltre 70 programmi automatici e l'app ConnectLife, il Hi9 è versatile e adatto sia ai principianti che agli chef esperti.