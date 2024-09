La NASA e l’esplorazione spaziale: una concorso per la visione del futuro

(Adnkronos) – La NASA, con un articolo apparso sul suo sito, lancia una sfida creativa unica nel suo genere, invitando artisti di tutto il mondo a visualizzare e interpretare le future esplorazioni spaziali che coinvolgeranno la Luna e il pianeta Marte. Il concorso, parte dell’iniziativa più ampia relativa all’architettura “Moon to Mars” dell’agenzia, un programma dettagliato per l’esplorazione umana dello spazio profondo, è aperto a tutti. Infatti, artisti di tutte le età e capacità, provenienti da ogni angolo del globo, sono invitati a presentare immagini artistiche che rappresentino i segmenti di esplorazione lunare e marziana delineati dalla NASA. I vincitori si aggiudicheranno una parte del montepremi di $10,000. È importante notare che le opere d’arte create con intelligenza artificiale sono escluse e i minori di 18 anni non possono ricevere premi in denaro, ma riceveranno riconoscimenti alternativi.

Il concorso si concentra su due segmenti specifici dell’architettura Moon to Mars: l’Evolutione Lunare Sostenibile e gli Umani su Marte. Le proposte artistiche dovrebbero riflettere le operazioni spaziali, le attività sulla superficie dei due corpi celesti, o entrambi. Il primo segmento invita a esplorare le possibilità di una presenza a lungo termine sulla Luna, con opportunità crescenti per la scienza e la produzione su larga scala derivata dalle risorse lunari. Questa fase prevede anche un incremento della cooperazione internazionale e un’interazione più stretta con l’industria aerospaziale per costruire un’economia lunare robusta. Umani su Marte prevede le prime missioni umane sul pianeta rosso, basate sulle esperienze maturate con l’esplorazione lunare. Gli obiettivi includono l’esplorazione marziana e la creazione di una base per una presenza umana sostenibile su Marte, esaminando una varietà di opzioni per il trasporto, l’abitazione, la generazione di energia, l’utilizzo delle risorse in situ, e altro ancora. Gli artisti possono inviare le loro opere per uno o entrambi i segmenti, specificando la categoria di partecipazione nell’ultima fase del modulo di iscrizione. Il periodo di invio va dal 12 settembre al 31 ottobre 2024, con la valutazione delle opere prevista per novembre e l’annuncio dei vincitori entro il 17 dicembre 2024.



Crediti immagine NASA

