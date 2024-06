League of Legends, una nuova modalità nell’evento estivo

(Adnkronos) – Riot Games ha annunciato una nuova modalità di gioco per League of Legends, il popolare MOBA per PC. Denominata Sciame | Operazione: Anima Squad, questa modalità farà il suo debutto durante l'evento estivo di LoL, già apparso per la prima volta nel 2022, e che quest'anno ritorna con una rivisitazione dei campioni del gioco come guerrieri cibernetici ispirati al mondo animale, impegnati in una battaglia contro gli invasori abissali noti come Primordiani. Sciame | Operazione: Anima Squad introduce una nuova esperienza di gioco bullet heaven survivor con un gameplay cooperativo PvE. I giocatori possono formare squadre con fino a tre amici e scegliere tra vari membri dell'Anima Squad, affrontando insieme l'invasione dei Primordiani nella mappa di Final City. Il sistema di controllo WASD consente ai giocatori di esplorare la mappa, abbattere nemici, completare missioni e sopravvivere il più a lungo possibile. Durante le battaglie, possono sbloccare e potenziare armi e nuovi membri dell'Anima Squad, adottando diverse strategie per contrastare gli sciami di nemici. Il progresso in ogni partita permette di accumulare oro per acquistare Potenziamenti permanenti, che forniscono vantaggi nelle future operazioni. L'evento Anima Squad avrà inizio il 17 luglio e terminerà il 19 agosto. Durante questo periodo, saranno introdotti nuovi aspetti per i campioni, tra cui Seraphine Colomba da Battaglia e Aatrox Primordiano (leggendario). Saranno disponibili anche edizioni prestigio di Yuumi Gattina Cibernetica e Leona Leonessa da Battaglia, oltre a una serie di altri aspetti cibernetici e ispirati agli animali. L'evento vedrà l'introduzione di un nuovo campione: Aurora, una Vastaya del Freljord conosciuta come la Strega tra i Mondi. Aurora ha la capacità di vedere il velo tra il reame materiale e quello spirituale, caratteristica che la rende un campione unico con un gameplay flessibile. Può essere utilizzata sia nella corsia superiore che centrale, e la sua abilità di entrare in una "modalità spirituale" aggiunge nuove dinamiche al gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)