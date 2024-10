LEGO Horizon Adventures, giocata in anteprima l’epopea di Aloy versione mattoncino

(Adnkronos) – Il 14 novembre verrà lanciato un nuovo titolo che unisce due mondi apparentemente distanti: i mattoncini LEGO e l’universo post-apocalittico di Horizon Zero Dawn. LEGO Horizon Adventures promette di combinare l’azione epica del titolo di Guerrilla Games con l’umorismo e lo stile inconfondibile dei giochi LEGO, dando vita a un’esperienza avvincente e divertente. Disponibile su PlayStation 5, PC e Nintendo Switch, il gioco è classificato PEGI 7, rendendolo adatto a un pubblico giovane, ma perfetto anche per i veterani della saga. (Video) Gli appassionati di Horizon Zero Dawn e del suo seguito Forbidden West ricorderanno benissimo la storia della giovane Aloy, cacciatrice e combattente in un mondo dominato da creature meccaniche: per tutti gli altri, questo gioco introduce la storia da zero aggiungendo una chiave di lettura umoristica. L’atmosfera del gioco originale è caratterizzata da una narrazione intensa, scenari mozzafiato e scontri strategici, ma qui anche i momenti più drammatici si trasformano in situazioni leggere e comiche. Le macchine, invece di esplodere in battaglie frenetiche, si disintegrano in mattoncini, mentre i personaggi scambiano battute pungenti in momenti cruciali. Il mondo di Aloy, rivisitato in chiave LEGO, mantiene tutta la sua bellezza, con ambientazioni fedeli all’originale, ma arricchite da dettagli divertenti. La flora e la fauna del gioco vengono riproposte in forma di mattoncini colorati, invitando i giocatori non solo a esplorare, ma anche a divertirsi con puzzle ambientali e missioni secondarie, in pieno stile LEGO. Sebbene Horizon Zero Dawn fosse noto per la sua complessità tattica, LEGO Horizon Adventures opta per un’esperienza di gioco più accessibile, pensata per un pubblico variegato. Il sistema di combattimento è stato semplificato, mantenendo comunque l’ampia gamma di armi iconiche di Aloy, tra cui il celebre arco. Tuttavia, il cuore del gameplay risiede nei rompicapi e nelle interazioni creative con l’ambiente, che richiedono ai giocatori di ricostruire strutture e risolvere enigmi utilizzando i classici mattoncini LEGO. Un’aggiunta particolarmente interessante è la modalità cooperativa locale, che consente a due giocatori di collaborare per affrontare le sfide del gioco. Questa modalità aumenta il divertimento, specialmente nei puzzle che richiedono una cooperazione perfetta. Uno degli aspetti più rilevanti di LEGO Horizon Adventures è la sua disponibilità su più piattaforme, mentre finora le avventure di Aloy erano un’esclusiva di PlayStation (e sono arrivare molto più tardi su PC). Oltre alla PlayStation 5, dove il gioco offrirà un’esperienza grafica di alta qualità con dettagli impeccabili, il titolo sarà disponibile anche su PC e Nintendo Switch. La versione per Switch, in particolare, si adatta perfettamente a chi preferisce giocare in mobilità, mentre il rilascio su PC garantirà un ulteriore livello di flessibilità, permettendo alla community di modder di personalizzare l’esperienza. LEGO Horizon Adventures inaugura la collaborazione tra Guerrilla Games e Studio Gobo. Guerrilla Games, celebre per la saga di Horizon, ha portato la sua esperienza in termini di narrazione e costruzione di mondi complessi, mentre Studio Gobo, già noto per il suo lavoro su Hogwarts Legacy, ha aggiunto il suo tocco creativo, focalizzandosi sulla progettazione di meccaniche di gioco più leggere e accessibili. Questa sinergia ha dato vita a un titolo capace di bilanciare la profondità narrativa con un tocco di freschezza e ironia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)