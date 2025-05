Lenovo-Belleville, al via laboratorio su come scrivere storie al tempo dell’IAI

(Adnkronos) – E’ dedicata agli scrittori e a tutti gli appassionati di storie, alle prese anche loro con le sfide e le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, la nuova iniziativa congiunta di Lenovo e Scuola Belleville: è ‘Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA’, un laboratorio di scrittura in presenza a Milano riservato a dieci autori che, sotto la guida di Francesco D’Isa, lavoreranno a un proprio testo con l’ausilio delle IA generative. Guidati dal docente, i dieci partecipanti sperimenteranno i diversi modi in cui l’intelligenza artificiale può essere integrata nel processo creativo per potenziarne l’efficacia a ogni livello. Dal 6 giugno al 31 luglio 2025 gli aspiranti autori possono partecipare alla open call inviando a Belleville un racconto inedito – della lunghezza massima di 3600 battute – sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e creatività umana: tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili su https://www.bellevillelascuola.com/scuola/dimostra-di-essere-umano/. Il workshop e la open call collegata saranno presentati al pubblico nel corso di una lezione aperta con Francesco D’Isa che si terrà online giovedì 5 giugno dalle 18,30 alle 20,00. “Ogni tecnologia – sottolinea D’Isa – riscrive la nostra mente: linguaggio, scrittura, stampa, Internet – oggi forse l’IA. Platone temeva che la scrittura ci rubasse la memoria e in parte aveva ragione, eppure ci ha regalato anche mondi nuovi. Più uno strumento è potente, più ci sottrae qualcosa e ci dona altro; per questo è importante esplorarla, per capire cosa e come reagire”. L’iniziativa prevede due lezioni laboratoriali da quattro ore ciascuna per sperimentare quando, come e perché l’IA può migliorare l’efficacia di chi scrive nelle varie fasi del processo creativo, dal brainstorming alla scaletta, dalla costruzione dei personaggi a quella degli ambienti; dall’editing all’esplorazione di archi narrativi, strutture e stili alternativi. Durante il workshop, ciascuno studente avrà a disposizione un AI PC Yoga Slim 7i Aura Edition – notebook progettato per i creativi che consente di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale on-device -per lavorare a un racconto a partire dalla traccia – la stessa per tutti – assegnata dal docente. Al termine, gli studenti avranno due settimane di tempo per perfezionare il racconto mettendo in pratica le strategie apprese nel corso del workshop e inviarlo a Belleville. La giuria composta da Francesco D’Isa, Francesca Cristoffanini e Massimo Chiriatti valuterà i dieci testi prodotti dagli studenti. L’autore del testo giudicato migliore riceverà come corrispettivo di prestazione d’opera della call letteraria un PC Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition e parteciperà alla quinta e ultima puntata del podcast Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA, prodotto da Belleville per Lenovo. La giuria valuterà i dieci testi prodotti dagli studenti e l’autore del testo giudicato migliore riceverà come corrispettivo di prestazione d’opera della call letteraria un PC Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition e parteciperà alla quinta e ultima puntata del podcast Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA, prodotto da Belleville per Lenovo. L’iniziativa – si sottolinea – si inserisce nel percorso volto a esplorare il legame tra creatività e intelligenza artificiale, come già dimostrato con l’esposizione ‘AI Yoga per Intelligenze Artistiche’, ospitata presso il MEET Digital Culture Center di Milano. L’esperienza del laboratorio confluirà infine in un podcast sull’arte del raccontare con Matteo B. Bianchi, scrittore, autore TV, podcaster e direttore editoriale di Accento, con la partecipazione di Massimo Chiriatti, tecnologo e Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo in Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)