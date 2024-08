L’olfatto entra nel mondo virtuale: la nuova frontiera della realtà aumentata

(Adnkronos) – Una recente ricerca apparsa su Nature Communications svela quali sono le ultime tecnologie in grado di supportare il feedback olfattivo durante esperienze immersive di realtà virtuale o aumentata. Negli ultimi anni, la realtà virtuale (VR) ha compiuto passi da gigante grazie all’integrazione di dispositivi che coinvolgono non solo la vista e l’udito, ma anche il tatto e ora, in modo innovativo, l’olfatto. Questo salto tecnologico promette di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con i mondi virtuali, aprendo la strada a esperienze immersive più complete e realistiche. Lo studio condotto da Zixuan Zhang, Xinge Guo e Chengkuo LeeLe, in forza al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell’Università Nazionale di Singapore racconta come le tecnologie di realtà virtuale, fino ad ora, abbiano fatto affidamento principalmente su dispositivi visivi e sonori, come visori e occhiali VR, per riprodurre ambienti immersivi. Al fine di raggiungere una percezione sensoriale totale, è necessario, secondo i ricercatori, un ulteriore passo avanti: l’integrazione di dispositivi indossabili che permettono la percezione corporea completa. Guanti, esoscheletri, scarpe elettroniche e skin elettronici (e-skin) rappresentano alcune delle nuove frontiere che, combinati con sensori avanzati per la rilevazione di segnali fisici come pressione, temperatura e movimento, stanno rivoluzionando l’interazione tra uomo e ambienti virtuali. Mentre le tecnologie visive e uditive sono ormai ben consolidate, l’olfatto rappresenta una sfida unica per gli sviluppatori di VR. L’olfatto non solo influenza profondamente le esperienze umane, ma ha anche un ruolo chiave nel suscitare ricordi vividi e reazioni emotive. Tuttavia, lo sviluppo di sistemi di feedback olfattivo ha incontrato ostacoli significativi, tra cui le dimensioni ingombranti dei dispositivi, la varietà limitata di odori e i tempi di risposta lenti. Le recenti innovazioni, come i generatori di odori miniaturizzati e le interfacce olfattive basate sull’intelligenza artificiale, permettono di generare un’ampia gamma di odori in modo rapido e preciso, migliorando l’immersione e il realismo delle esperienze virtuali. Ad esempio, un sistema avanzato di feedback olfattivo può simulare diversi profumi all’interno di un ambiente virtuale, come l’odore dei fiori in un giardino o il fumo in una simulazione di incendio, arricchendo così l’esperienza dell’utente.

L’integrazione del feedback olfattivo nelle applicazioni VR e AR apre nuove possibilità in vari settori, dall’educazione all’intrattenimento, fino alla medicina. In un contesto educativo, ad esempio, potrebbe essere utilizzato per aiutare i principianti a riconoscere diversi tipi di piante o fiori attraverso l’odore. Nel settore del gaming, potrebbe fornire un feedback realistico durante la raccolta di frutti in un frutteto virtuale o durante la simulazione di una composizione floreale. Le tecnologie emergenti che combinano olfatto, tatto, vista e udito stanno dunque aprendo la strada a un metaverso sempre più realistico e coinvolgente, in cui gli utenti possono vivere esperienze multisensoriali senza precedenti. Il futuro dell’olfatto nella VR non è solo una questione di aggiungere un ulteriore senso, ma di creare un’esperienza totale, capace di stimolare la memoria, suscitare emozioni e migliorare l’apprendimento e il benessere.

Mentre la realtà virtuale continua a evolversi, l'integrazione del feedback olfattivo rappresenta una svolta significativa, capace di portare l'immersione sensoriale a un livello mai raggiunto prima. Le applicazioni future sono potenzialmente infinite e promettono di trasformare profondamente il nostro modo di interagire con i mondi virtuali, rendendoli sempre più simili alla realtà.