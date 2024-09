Migliori Siti per Comprare Like Instagram del 2024 funzionanti

(Adnkronos) –

In collaborazione con: followerius.com

Oggi Instagram è uno dei social media più utilizzati. Il fatto che abbia una immediatezza di immagini, lo rende versatile per molti utenti. I settori che lo utilizzano sono numerosi ma per la maggior parte: il fashion, il food, il settore viaggi, libri ma anche fitness e mindfulness. Se state cercando di aumentare la vostra visibilità sul profilo Instagram, che avete creato, in maniera rapida ed efficace, l’acquistare like Instagram può essere una strategia vincente. Abbiamo provato a usare questa strategia e vogliamo condividere le nostre impressioni su come ha funzionato e quali siti ci hanno convinto. Nel 2024 esistono numerosi servizi affidabili che consentono di migliorare la performance dei post e hanno anche prezzi competitivi! Dimenticatevi i prezzi delle agenzie che per una strategia di social media preventivano cifre a tre zeri. Affidandosi a siti che si occupano di crescita attraverso l’acquisto di pacchetti di like su Instagram, il budget è contenuto e il risultato veloce. In questo articolo vi parleremo delle nostre esperienze in merito, quali sono i siti migliori per comprare like Instagram, aiutandovi a scegliere il servizio più adatto in base alle vostre esigenze. L’utilizzo di Instagram è versatile per molti settori e tipologie di utenti. Se l’obiettivo dell’utilizzo di Instagram è di tipo personale, è inutile andare ad acquistare like su Instagram. Se invece c’è un bisogno di crescita legato a un business o a una personal branding, l’acquisto like può servire. Non è una strategia da utilizzare in esclusiva, ma da andare a integrare in un contesto di crescita, che implica più azioni e abbia una parte di sviluppo anche di tipo organico. Andiamo ad analizzare il buyer persona più adatto all’acquisto di like su Instagram. In generale riteniamo che le persone che abbiano più bisogno di questo servizio siano: – Influencer emergenti – Aziende. – Social media manager. – Professionisti che promuovono servizi. Analizziamo per ognuno come potrebbe essere utile acquistare like su Instagram. Il panorama di Instagram è oggi estremamente competitivo e ricco di account di qualità per cui emergere diventa arduo, a meno che non vi sia un lavoro costante e capillare. Gli influencer emergenti hanno la possibilità di crescere, nonostante la complessità della situazione. Oggi hanno da svolgere un lavoro più impegnativo rispetto a chi era cresciuto sulla piattaforma ai suoi inizi, ma tutto è fattibile. L’acquisto di like su Instagram reali permette di fare in modo che i reel e post vengonoproposti Feed aumentando la visibilità. In questo modo avrete potenzialmente la possibilità di raggiungere più follower. Infatti le persone vengono solitamente attratte da reel e post con molti like. Se siete un’azienda il vostro fine ultimo è o aumentare la vostra brand image, quindi con uno scopo di tipo istituzionale, o comunque aumentare le conversioni sulle vendite. Instagram è una buona vetrina perché non solo potete presentare quella che è la vostra missione e gli obiettivi aziendali, ma anche creare empatia. Avere tanti like aumenta la vostra autorevolezza agli occhi dei clienti. Pensare di investire in questa strategia può aumentare le conversioni o semplicemente promuovere l’immagine aziendale. Inserendola nel piano di social media marketing, ottimizza i costi in base ai risultati: infatti i siti come Followerius offrono pacchetti a un prezzo diverso in base al numero di like reali, che non vanno a incidere in modo impattante sui costi di comunicazione. Se siete su Instagram come artisti o dei creator digitali, quello che vi serve principalmente è accrescere la personal brand image. Questo vuol dire risultare agli occhi dei follower autorevoli. Instagram è un metodo anche per promuovere la vostra arte o la vostra attività di riferimento, aumentando il pubblico e i clienti. Infatti nel lavoro degli artisti e dei creator uno degli aspetti fondamentali è l’alto grado di engagement. Più la community intorno alla personalità pubblica è attiva e più l’artista o il creator riesce a crescere in maniera costante: l’acquisto di un pacchetto o più con un numero di like Instagram, permette di raggiungere questo obiettivo e aumentare anche i clienti. Instagram è una vetrina di qualità per farsi conoscere e promuovere i propri servizi, cercando dei potenziali clienti. Per questo motivo se avete necessità di far conoscere il servizio che proponete, più like hanno le vostre storie e i vostri reel e più c’è probabilità che siate nei Feed di ricerca proposti. Tutto questo vi crea una maggiore enfasi soprattutto nel momento in cui andate a creare anche delle sponsorizzate mirate al vostro target: se interessato entrerà sul vostro profilo, andando ad approfondire che tipologie di servizi proponente e quindi, eventualmente, convertire il loro interesse diventando clienti. Oggi Instagram, come quasi tutti i social network, è una piattaforma ricca di concorrenza per cui crescere rapidamente richiede una strategia web marketing alternativa a quella organica: questa è l’acquisto di like. Tuttavia non tutti i servizi che vengono proposti online sono affidabili e sicuri. Avendo bisogno di aumentare l’engagement sul nostro profilo, abbiamo quindi provato vari siti con acquisto online, andando poi a identificare i tre migliori siti per comprare like Instagram: Folowerius, SocialBoss e BuyTopLike. Abbiamo fatto una prova pratica per vedere quali ci soddisfacessero maggiormente e quali offrissero dei like di qualità e sicuri senza mettere a rischio il nostro account di Instagram. Nelle nostre analisi abbiamo individuato soprattutto i seguenti aspetti: – La qualità dei like, che provenissero da account reali e non da fake. – La velocità di consegna del pacchetto prescelto. – La sicurezza delle transizioni. Dopo aver sperimentato diverse piattaforme, abbiamo tirato fuori quelli che sono, secondo noi, i migliori siti per comprare like Instagram e li andiamo a recensire in questa pagina.

Followerius

Followerius è una garanzia nel settore: affidabile e completo per acquistare like Instagram reali ed è indicato se volete aumentare la vostra visibilità in modo sicuro, ma al contempo rapido. Sin dall’inizio abbiamo notato come sia professionale e trasparente, mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. I pacchetti hanno una presentazione chiara e i prezzi sono ben indicati e suddivisi in base al numero di like che volete acquistare. Questo ci ha reso semplice trovare la soluzione adatta alle nostre esigenze. Analizzando i tre aspetti principali della nostra analisi vi riportiamo le nostre riflessioni. – Qualità dei like. I like Instagram reali sono di qualità perché arrivano da account attivi: non vanno a inficiare con l’algoritmo di Instagram. Inoltre, è molto comodo il fatto che si possa scegliere se la loro provenienza sia italiana o internazionale in base all’obiettivo che ci si è posti. – Velocità consegna del pacchetto. Abbiamo un’opinione positiva riguardo alla velocità della consegna del pacchetto. Una volta ultimato l’ordine cominciano ad arrivare i follower: se il numero comprato è abbastanza ingente, vengono inviati in maniera uniforme e graduale, così da non creare sospetti di arrivi massificati sul proprio account. Questo ci ha aiutato a non avere penalizzazioni con l’algoritmo, ma ad aumentare l’impatto positivo della visibilità del nostro post. – La sicurezza delle transizioni. In pochi click siamo riusciti a concludere tutto il processo benché comunque ci sia un servizio clienti a disposizione 24/7 e una garanzia 30 giorni, che in caso di dubbio domande risponde via mail e chat in maniera molto efficiente. Le transizioni sono fatte attraverso protocolli di sicurezza e non vengono chiesti dati sensibili. In conclusione l’esperienza con Followerius è stata positiva, facile e immediata: non richiede particolari conoscenze e i risultati arrivano e velocemente secondo quello che si è comprato.

SocialBoss

SocialBoss è un altro dei siti che abbiamo provato per acquistare like Instagram e anche questo lo riteniamo un servizio affidabile e completo. Quello che ci ha colpiti in particolar modo è la sua semplicità di utilizzo e l’attenzione alla sicurezza. Si aggiunga la rapidità con cui vengono consegnati i like acquistati. Basandoci sempre sui nostri tre criteri di analisi, andiamo a vedere nel dettaglio i vari aspetti. – Qualità dei like. Abbiamo avuto modo di verificare che i like acquistati arrivano da account attivi e profili autentici. Ancora una volta questo ci aiuta a non avere problemi con l’algoritmo di Instagram, che rifiuta qualsiasi forma di fake o di bot. In questo sito è possibile scegliere l’origine dei like come, per esempio, like Instagram italiani. Tutto questo è a vostra discrezione, in base alla strategia di crescita che avete studiato. Questa tipologia di opzione è importante per raggiungere meglio un target. – Velocità di consegna. Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla rapidità con cui ci sono arrivati i like. Infatti, appena finito l’ordine abbiamo cominciato a ricevere subito i like in maniera uniforme e graduale su post del profilo, così da non destare alcun allarme da parte di Instagram. La piattaforma gestisce bene ordini di grandi volumi, realizzando in modo non sospetto la consegna dei like. – Sicurezza nelle transizioni. Abbiamo riscontrato un alto livello di sicurezza. Infatti, durante la nostra procedura di acquisto c’è stato chiesto semplicemente l’URL del post e le informazioni per il pagamento: non abbiamo dato altri dati sensibili, quale potrebbe essere la password di Instagram. Questo è rassicurante e ha reso tutto l’intero processo molto più fluido. Anche in questo caso il supporto clienti è presente: si può ricevere assistenza 24 ore su 24. Volendo quindi riassumere la nostra esperienza su SocialBoss, abbiamo avuto un acquisto semplice ed efficace. I risultati arrivano come promesso, senza andare a inficiare la sicurezza dell’account. Questo è uno fra i migliori siti per comprare like Instagram ,che consigliamo a chi vuole incrementare la propria visibilità su Instagram in modo rapido ma sicuro.

BuyTopLikes

Abbiamo testato BuyTopLikes per acquistare like su Instagram ed è una piattaforma molto semplice e rapida, anche se ci sono delle aree di possibile miglioramento. Il sito in sé è efficace, ma ha delle limitazioni maggiori rispetto alle due precedenti scelte sulla personalizzazione dell’offerta. – Qualità dei like. BuyTopLike fornisce like da account che sono attivi, ma alcuni di essi potrebbero sembrare meno autentici rispetto ad altre piattaforme. Pur sempre trattandosi di account validi, il livello di interazione non sempre è in linea con quelle che erano le nostre aspettative. Inoltre bisogna dire che c’è un targettizzazione minore sui paesi rispetto ad altre piattaforme, quindi è meno adatta se la vostra strategia di crescita è focalizzata a livello di geolocalizzazione. – Velocità di consegna. Una delle sue prerogative più performanti e la velocità di consegna. Infatti, i like arrivano subito dopo l’acquisto con un processo istantaneo. I like vengono consegnati in maniera molto rapida e questo potrebbe essere un contro se si comprano in quantità, perché potrebbe destare sospetti all’algoritmo di Instagram. – Sicurezza nelle transazioni. Questo sito è all’altezza degli standard degli altri siti: non richiede quindi informazioni sensibili come la password, ma solo l’URL e i dettagli di pagamento. Ha un supporto clienti con meno opzioni rispetto ad altri siti, ma solitamente per la facilità dell’uso non ce n’è praticamente bisogno. Volendo quindi sintetizzare BuyTopLike è una piattaforma valida, rapida e a un buon prezzo, con dei limiti sulla personalizzazione e sulle modalità di consegna. Risulta perfetta per chi ha bisogno di un ordine di base. Abbiamo riscontrato che il processo dell’acquistare like su Instagram, qualunque sia il miglior sito per comprare like, sia semplice e non richiede nessuna particolare esperienza sui social network o di web marketing. Il primo passo è scegliere il sito per comprare like, dopodiché, una volta entrati sul sito in questione, basterà in generale eseguire questi passaggi che andiamo a elencarvi. I siti che offrono questa tipologia di servizi, funzionano tutti in maniera analoga. – Selezionare il pacchetto desiderato valutando quelli che sono il prezzo e la quantità di like che fanno al caso vostro. Noi, per esempio, abbiamo scelto una campagna d’acquisto per un pacchetto 1000 like. Il tutto dipende dalle vostre esigenze in base al budget e alla visibilità che volete acquistare. – Inserire il link del post. Questo è il secondo passaggio che viene richiesto per sapere dove andranno a finire i like acquistat: è essenziale per il sito al fine di poter erogare l’ordine. In alcuni pacchetti è possibile anche la distribuzione su più post. Bisogna vedere se l’opzione sul sito scelto sia disponibile. – L’origine dei like. Molti siti danno la possibilità di scegliere l’origine dei like, optando quindi per un panorama di tipo internazionale o su uno specifico paese, sempre in base alle esigenze della targetizzazione. – Si effettua il pagamento. Solitamente questi siti propongono varie tipologie di pagamenti, comprendendo metodologie come PayPal, carte di credito nonché, alcuni, criptovalute. – Si attende la consegna. La consegna incomincia a partire già subito dopo la chiusura dell’ordine: avviene in un tempo variabile in base al quantitativo di like acquistati. Infatti se il numero è elevato non verranno mai aggiunti tutti in un’unica soluzione massificata, perché andrebbe a creare sospetti all’algoritmo di Instagram. Comprare like Instagram può dare numerosi vantaggi, soprattutto se si desidera aumentare la visibilità e la credibilità in modo rapido. A seguito della nostra prova abbiamo visto che aumentando i like c’era un riscontro positivo su molti aspetti. Il primo che abbiamo riscontrato è stata la maggiore visibilità. Infatti, un post con molti like ha maggiori possibilità di apparire nella sezione Esplora di Instagram, avendo un potenziale pubblico più ampio. Questo vuol dire che si avrà un risultato ancora maggiore se i like vengono distribuiti su più post, andando ad aumentare la presenza su tutto il profilo. Questa strategia sia per le aziende che per gli influencer è utile per avere maggior engagement da parte del pubblico. Altro aspetto che abbiamo notato è stato l’aumento di credibilità del profilo e questo è molto importante se l’account è stato costruito soprattutto per scopi commerciali, perché l’autorevolezza trasmette l’idea che i contenuti siano rilevanti e spinge il potenziale cliente a interagire con il profilo di Instagram. Il terzo beneficio che abbiamo incontrato è stato un boost immediato delle engagement: acquistando like il post in questione sembra decisamente più attraente e spinge altri utenti a interagire in maniera organica. Questo è un effetto a cascata che incrementa sia i like che i follower. Il costo di 1000 like su Instagram dipende dal sito che avete scelto. Indicativamente può oscillare tra i 10€ e i 30€. Su Followerius, per esempio, abbiamo pagato 9,90€ per quella quantità, mentre abbiamo pagato 14,95$ su SocialBoss. Nessun costo aggiuntivo e vengono garantite consegne rapide e sicure. Ci possono essere delle variazioni di prezzo anche in base all’origine dei like: se si richiedono like più specifici avranno un costo più elevato. Non ci sono limiti all’acquisto di like: il tutto sta nel buon senso. Infatti, è normale che se si compra un grosso numero di follower il rischio di attirare l’attenzione dell’algoritmo è maggiore, a meno che ci si rivolga a un servizio che come Followerius o SocialBoss che riescono a distribuire in maniera graduale l’erogazione, così da non attirare l’attenzione. La strategia migliore, per evitare ogni forma di rischio, è comprare i pacchetti con quantitativi di like minori e più frequentemente, in maniera da distribuire noi stessi l’erogazione dei like e magari diffondere su più post. La scelta se comprare dei like Instagram italiani o internazionali dipende dalla vostra strategia. Se infatti avete scelto di mirare maggiormente a un target nazionale, quelli italiani saranno più adatti. Se invece volete espandervi o vi rivolgete già normalmente a un pubblico internazionale, questa scelta sarà la più mirata. Tutto dipende dalla strategia di base che avete studiato per il vostro personal branding image o per il vostro piano marketing. Nella nostra analisi ed esperienza di acquisto like Instagram, abbiamo potuto appurare che molti siti utilizzano PayPal. Bisogna ricordare che questo è uno dei sistemi di pagamento elettronici più diffusi e uno dei più sicuri, per cui non si vanno a inserire i dati della carta di credito direttamente sul sito dove si compra, ma si passa attraverso PayPal. Essendo una delle metodologie di pagamento oggi più diffuse, molti di questi dei siti, che offrono servizio per comprare like Instagram lo hanno nelle varie opzioni. A seguito della nostra prova sul comprare like Instagram reali possiamo dire che può essere una strategia valida se si desidera aumentare la propria visibilità ed engagement in modo rapido. Vogliamo però sottolineare che il tutto deve essere sempre fatto con criterio e inserito in un piano di crescita più ampio, per andare a costruire in maniera stabile la credibilità del proprio profilo. Infatti è una strategia che va integrata ad altri aspetti quali l’aumento di follower e la presenza costante sui social con dei contenuti di qualità. Inoltre, ci deve essere una coerenza anche dei contenuti di messaggio per non creare confusione nei follower. Bisogna, in aggiunta, studiare quello che è il linguaggio del target a cui ci rivolgiamo, la tipologia di grafica più adatta e curare la qualità dei contenuti. Risulta utile creare un piano editoriale per una presenza costante e continuativa. Tutto ciò serve a crescere in maniera intelligente e duratura. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)