Minecraft, il nuovo film con Kirsten Dunst tra i protagonisti

(Adnkronos) – A Minecraft Movie Squarred sarà il titolo del prossimo capitolo della versione cinematografica di Minecraft, il celeberrimo gioco di Mojang. Kirsten Dunst si unisce ufficialmente al progetto nel ruolo di Alex, la controparte femminile iconica del videogioco, affiancando i personaggi già consolidati. Parallelamente, Matt Berry assume un peso maggiore all’interno della pellicola: dopo aver prestato la voce al personaggio di Nitwit, l’attore interpreterà un ruolo umano, alimentando le speculazioni dei fan su una possibile apparizione di Herobrine, la figura leggendaria spesso associata alle creepypasta legate al titolo. Le prime indiscrezioni suggeriscono un legame diretto con il personaggio di Steve, interpretato da Jack Black, ponendo le basi per una dinamica antagonista più marcata.

Parallelamente allo sviluppo del film, il regista Jared Hess e il Chief Creative Officer di Mojang, Jens Bergensten, hanno inaugurato una sfida creativa destinata ai giocatori. Il Minecraft Movie Build Challenge invita gli utenti a sottoporre le proprie costruzioni più ambiziose, offrendo al vincitore la possibilità di vedere la propria opera inclusa nei titoli di coda della pellicola. Il debutto ufficiale di A Minecraft Movie Squared è fissato per il 23 luglio 2027 nelle sale.

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