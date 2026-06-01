26.5 C
Firenze
lunedì 1 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Minecraft, il nuovo film con Kirsten Dunst tra i protagonisti

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A Minecraft Movie Squarred sarà il titolo del prossimo capitolo della versione cinematografica di Minecraft, il celeberrimo gioco di Mojang. Kirsten Dunst si unisce ufficialmente al progetto nel ruolo di Alex, la controparte femminile iconica del videogioco, affiancando i personaggi già consolidati. Parallelamente, Matt Berry assume un peso maggiore all’interno della pellicola: dopo aver prestato la voce al personaggio di Nitwit, l’attore interpreterà un ruolo umano, alimentando le speculazioni dei fan su una possibile apparizione di Herobrine, la figura leggendaria spesso associata alle creepypasta legate al titolo. Le prime indiscrezioni suggeriscono un legame diretto con il personaggio di Steve, interpretato da Jack Black, ponendo le basi per una dinamica antagonista più marcata. 

Parallelamente allo sviluppo del film, il regista Jared Hess e il Chief Creative Officer di Mojang, Jens Bergensten, hanno inaugurato una sfida creativa destinata ai giocatori. Il Minecraft Movie Build Challenge invita gli utenti a sottoporre le proprie costruzioni più ambiziose, offrendo al vincitore la possibilità di vedere la propria opera inclusa nei titoli di coda della pellicola. Il debutto ufficiale di A Minecraft Movie Squared è fissato per il 23 luglio 2027 nelle sale. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
26.5 ° C
28.7 °
24.9 °
52 %
1.8kmh
40 %
Lun
28 °
Mar
28 °
Mer
27 °
Gio
29 °
Ven
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2237)ultimora (1157)Video Adnkronos (333)ImmediaPress (265)lavoro (113)salute (93)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati