Mortal Kombat 1: Kaos Sovrano, la recensione

(Adnkronos) – Mortal Kombat 1 fa il suo ritorno a un anno dal lancio su console e PC con la prima espansione, Kaos Sovrano, un’aggiunta che promette di espandere la storia e il roster del picchiaduro di NetherRealm Studios. La premessa narrativa è intrigante: Havik, il demone del caos, minaccia di distruggere la nuova linea temporale creata da Liu Kang. Sektor e Cyrax, ora agenti cibernetici al servizio del Lin Kuei, vengono inviati nel Regno del Caos per fermarlo. La campagna, della durata di circa due ore, si concentra su un’infiltrazione in un macabro dungeon. L’espansione introduce tre nuovi personaggi giocabili: Sektor, Cyrax e Noob Saibot. Cyrax si presenta come un combattente fluido e strategico, capace di intrappolare gli avversari con le sue bombe. Sektor, più semplice da utilizzare, si affida a combo rapide e attacchi a distanza. Noob Saibot, pur essendo un gradito ritorno, risulta meno agile rispetto alle sue precedenti incarnazioni. L’aggiunta di questi combattenti, figure iconiche della serie, è sicuramente un punto a favore dell’espansione. Resta da vedere come si integreranno i personaggi ospiti (Ghostface da Scream, Conan il Barbaro e T-1000) che verranno rilasciati prossimamente senza costi aggiuntivi. Oltre ai nuovi personaggi, Kaos Sovrano introduce anche nuove Fatality, Brutality e le tanto attese Animality. Quest’ultime, assenti in Mortal Kombat X e MK11, fanno il loro trionfale ritorno con animazioni esagerate e divertenti. Le Animality sono disponibili gratuitamente per tutti i possessori di MK1, mentre le nuove Fatality e Brutality sono esclusive di chi acquista l’espansione. Kaos Sovrano non apporta modifiche sostanziali al gameplay di base, ma offre nuovi modi per finire i propri avversari con stile. Kaos Sovrano lascia con l’amaro in bocca per alcune mancanze. L’assenza di nuovi Kameo Fighter, elemento cardine del gameplay di MK1, è inspiegabile. Inoltre, il prezzo di 50 euro risulta eccessivo considerando la quantità di contenuti offerti al lancio. Khaos Sovrano è un’espansione che alterna luci e ombre. I nuovi personaggi sono ben realizzati e divertenti da usare, le scene di intermezzo sono straordinarie, ma la storia è troppo breve e il prezzo elevato. NetherRealm Studios ha fatto un passo nella giusta direzione, ma c’è ancora margine di miglioramento. L’espansione è sicuramente consigliata ai fan più accaniti di Mortal Kombat, che non possono perderlo.

Formato: PS5 (versione testata), Xbox Series, Switch, PC Editore: Warner Bros. Games Sviluppatore: NetherRealm Studios Voto: 7/10