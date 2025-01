Nintendo annuncia Switch 2, in arrivo nel 2025

(Adnkronos) – Nintendo ha oggi svelato Nintendo Switch 2, il successore di Nintendo Switch, previsto per il 2025. Un trailer di anteprima è stato reso disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia e sul sito ufficiale di Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 sarà compatibile con i titoli esclusivi per la nuova console, oltre che con i giochi per Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. Tuttavia, alcuni titoli per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2. Il video conferma tutte le caratteristiche già anticipate da alcuni render di qualche settimana fa: schermo più grande, Joy-Con magnetici dotati di un nuovo pulsante per lo sblocco, una nuova forma per la dock e un cavalletto più generoso per tenere la console fissa su una superficie. Per maggiori informazioni su Nintendo Switch 2, Nintendo ha rimandato a un Nintendo Direct speciale tutto incentrato sulla nuova console, in programma per mercoledì 2 aprile. Inoltre, Nintendo organizzerà una serie di eventi chiamati Nintendo Switch 2 Experience, che permetteranno ai giocatori di provare di persona la nuova console in diverse città del mondo, tra cui Milano dal 25 al 27 aprile. Per partecipare a un evento Nintendo Switch 2 Experience sarà necessario un account Nintendo. La registrazione per richiedere un biglietto sarà disponibile a breve. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Nintendo Switch 2 Experience. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)