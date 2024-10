Nintendo lancia una app di streaming musicale su iOS e Android

(Adnkronos) – Mentre l’attesa per la nuova console Nintendo si fa sempre più palpabile, l’azienda ha nuovamente sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato. Si tratta di Nintendo Music, una nuova applicazione mobile dedicata all’ascolto delle colonne sonore più iconiche tratte dai videogiochi Nintendo degli ultimi decenni. Disponibile da oggi per i possessori di un abbonamento a Switch Online, l’app è scaricabile sia su dispositivi iOS che Android. Nintendo Music offre una vasta selezione di brani musicali tratti da titoli come Splatoon, Animal Crossing e The Legend of Zelda, organizzati in playlist curate a tema (giochi, momenti, stati d’animo, personaggi) o personalizzabili dall’utente. L’app supporta sia lo streaming che il download per l’ascolto offline. Tra le funzionalità più interessanti, spicca la possibilità di filtrare i brani per evitare spoiler su giochi non ancora completati. Inoltre, gli utenti possono impostare la ripetizione in loop o estendere la durata di alcuni brani a 15, 30 o 60 minuti, creando un sottofondo musicale ideale per il relax o la concentrazione. Il lancio segue una serie di annunci recenti da parte di Nintendo, tra cui la sveglia digitale Alarmo e un misterioso MMO attualmente in fase di test, a dimostrazione della volontà dell’azienda di esplorare nuovi territori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)