Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia: al via la seconda stagione con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain

(Adnkronos) – La seconda attesissima stagione di "Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia", la popolare competizione musicale dedicata al mondo del rap partita per la prima volta dagli Stati Uniti nel 2019, è pronta a fare il suo ritorno su Netflix. Dopo la marcia trionfale della prima edizione, i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono stati confermati con il compito di continuare a scoprire e valorizzare i nuovi talenti della scena rap italiana. Le riprese della nuova stagione sono alle porte e il casting per i futuri protagonisti è ancora aperto. La seconda edizione è infatti attesa per il 2025. Gli aspiranti rapper possono inviare la loro candidatura inviando un'email a castingtv@fremantle.com. Coloro che supereranno le selezioni si sfideranno con l'obiettivo di aggiudicarsi il premio di 100.000 euro messo in palio dall'organizzazione. Il successo di pubblico e critica della prima stagione è testimoniato da numeri straordinari: gli inediti dei primi cinque classificati hanno totalizzato oltre 606 milioni di stream attraverso varie piattaforme. Tra questi, Elmatadormc7 e Kid Lost si sono distinti per il loro impatto significativo. Elmatadormc7 ha visto due suoi singoli entrare stabilmente nella Top50 di Spotify Italia, "EL MATADOR" ha ottenuto il Disco d’Oro, superando da solo i 20 milioni di stream (contando esclusivamente Spotify) ed entrando nella top 5 “Songs of the Week” di TikTok per due settimane consecutive. Kid Lost, vincitore dello show, ha superato i 2 milioni di stream su Spotify (e i 9 milioni di stream considerando tutte le piattaforme social e musicali) con le due tracce inedite “CRIATUR” e “OSSIMORO

